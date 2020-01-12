بردا وسلاما على قبرك يا قابوس ..

في المحليات 12 يناير,2020 نسخة للطباعة

ولايات ـ الخليج 365 والعمانية:

الرستاق ـ من سيف الغافري:

بعد أن ودع أبناء السلطنة الاب والقائد المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وأسكنه فسيح جناته، ووري جثمانه الطاهر الثرى بمقبرة العائلة بولاية بوشر بمحافظة مسقط، وكأن السماء تودعه كما ودعه ابناء شعبه الاوفياء وليكون قبره برداً وسلاماً بإذن الله تعالى، شهدت ولاية بوشر ومعظم ولايات والمحافظات الشمالية للسلطنة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد استمرت لعدة ساعات.

وتشير آخر التوقعات الصادرة من الارصاد الجوية الى استمرارية تأثيرات أخدود المنخفض الجوي على معظم المحافظات الشمالية للسلطنة اليوم، مع توقعات بتواصل هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة وجريان الأودية والشعاب.

ففي محافظة مسقط هطلت أمطار غزيرة على ولايات بوشر والسيب ومسقط ومطرح والعامرات وقريات، كما هطلت على ولايات بركاء ونخل ووادي المعاول والمصنعة أمطار متفاوتة الغزارة، كما هطلت أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على ولايات خصب وبخاء ومدحاء ودبا ونيابة ليما بمحافظة مسندم أدت إلى جريان عدد من الشعاب ونزول وادي كمزار وهطلت أمطار خفيفة على ولايات شناص ولوى وصحار وصحم بمحافظة شمال الباطنة.

وشهدت ولايات عبري وضنك وينقل بمحافظة الظاهرة هطول أمطار متفاوتة الغزارة، كما شهدت ولاية البريمي بمحافظة البريمي أمطاراً غزيرة وجريان الاودية والشعاب، وفي محافظة الداخلية هطلت أمطار على ولايات بهلاء والحمراء ونزوى وأدم ومنح وبدبد وسمائل ونيابة الجبل الأخضر.

وفي محافظة جنوب الباطنة شهدت معظم قرى ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة هطول أمطاراً تراوحت بين المتوسطة والخفيفة جراء تأثيرات أخدود المنخفض الجوي الذي تتأثر به أجواء السلطنة هذه الأيام، وقد تركزت الأمطار على قرى مركز الولاية وقرى العراقي والجروف والغشب والوشيل وفلج الشراة والمسفاة والشبيكة والحزم وجماء وقرى وادي بني عوف وقرى وادي السحتن وحي السرح والدهاس وخفدي ويقاء والقبيل وسني وسيع ومري وقرى وادي بني هني أدت إلى جريان الشعاب والمسيلات الجبلية ووادي بني عوف ووادي السحتن ووادي بني هني وأودية يقاء والقبيل والغريز والتي تصب كلها في مجرى وادي بني غافر، كما شهدت قرى نيابة الحوقين ووادي الحيملي ووادي حاجر بني عمر هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة أدت جريان الشعاب والمسيلات الجبلية.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.