التواصل الاجتماعي تنعى فقيد الأمة الإسلامية والعربية

في المحليات 12 يناير,2020 نسخة للطباعة

كتب ـ يوسف الحبسي وعيسى اليعقوبي:

نعت مواقع التواصل الاجتماعي المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ والذي وافته المنية مساء أمس الأول، وذلك عقب إصدار ديوان البلاط السلطاني بياناً في ما يلي نصه:(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) إلى أبناء الخليج 365 العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10 يناير لعام 2020م بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970م، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا.

وإذ يُعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة ليدعو الله جلت قدرته أن يجزي جلالته خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان وحسن العزاء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ويوقن به عباده الصابرون المحتسبون الراضون بقضاء الله وقدره.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن العميق على فقيد الأمة الاسلامية والعربية وعبر آلاف المغردين على صفحاتهم الشخصية عن عمق حزنهم في هذا المصاب الجلل، متداولين الأدعية والآيات القرآنية التي تحث على الصبر عند البلاء والاعتصام بحبل الله كأخوة ومؤمنين بقضاء الله وقدره.

ونشر عدد من رؤساء وزعماء الدول العربية والاسلامية التعازي على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ غرد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في حسابه على التويتر كتب فيها:”هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية كما للأشقاء في عُمان .. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى تاركاً وراءه بلداً ناهضاً وإرثاً عظيماً يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية .. نعزي الشعب العماني الشقيق ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى”.

وقال الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبر حسابه في تويتر:”فقدنا بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، أحد القادة الحكماء الذي كان أخاً كبيراً لي وصديقاً عزيزاً لوالدي الحسين وحليفاً للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن، مستنداً إلى مبادئ راسخة. ندعو الله له بالرحمة وللشعب العُماني الشقيق بالصبر والسلوان”.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حسابه على التويتر:”بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلال السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة، أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي عبر حسابه في تويتر قائلاً:”رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة، رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، تعازينا لإخوتنا في عمان، تعازينا للأمة العربية والإسلامية، تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة،ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية”.

وقال نارندرا مودي رئيس وزراء الهند في حسابه على التويتر: “شعرت بالحزن الشديد عند معرفتي بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. لقد كان قائدا ورجل دولة يتمتع ببصيرة في الحكم، وهو الذي حول عمان إلى دولة حديثة ومزدهرة. لقد كان منارة للسلام لمنطقتنا والعالم”.

فيما غرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حسابه على التويتر:”أسال الله الرحمة للسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد الذي بذل جهوداً كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان إلى جانب كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة، وإذ أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب العماني الصديق والشقيق وأدعو الله أن يلهمه الصبر والسلوان”.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حسابه على التويتر:”إن رحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ خسارة للمنطقة لكن الأمل معقود على الحكماء مثله، ونحن إذ نعزي جارتنا العزيزة عمان بهذا المصاب، ونهنئ اختيارها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطاناً لها أملين أن تتنامى علاقاتنا في سلطنته كما عهدناه سابقاً والمستقبل يستلهم من الماضي”.

وتقدم الفريق السير جون لوريمر، كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بريطانيا بالتعزية للشعب العماني وقال في حسابه على التويتر:”أتقدم بأحر التعازي لشعب عمان لوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، فقدنا رجلاً عظيماً استطاع بفضل قيادته تغيير سلطنة عمان والشرق الأوسط إلى الأفضل، كان صديقاً حقيقياً لبريطانيا وسوف نفتقده بشدة”.

كما كتب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية:”يومٌ حزين نودع فيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد رائد النهضة العُمانية ومؤسس السلطنة الحديثة، والقائد العربي الحكيم الذي تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط، وكنت محمّلاً بتحيات وتقدير مولاي الملك سلمان وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجلالته .. تغمده الله بواسع رحمته”.

وأضاف: التعازي الصادقة لجلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق، ترافقها أصدق الأمنيات لجلالته بأن يوفقه الله لتحقيق تطلعات الشعب العُماني الشقيق على الأسس التي أرساها الفقيد السلطان قابوس بن سعيد (يرحمه الله).

واكتضت كذلك مواقع التواصل الاجتماعي بعدد كبير من المنشورات من داخل السلطنة وخارجها، حيث أعرب الكثير من الكتاب والأدباء والمؤثرين في الوسط العربي والعالمي، ليؤكدوا بذلك المسيرة الحافلة بالانجازات للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد.