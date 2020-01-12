في المضمون : رحل عنا رجل الحكمة والسلام

المصاب عظيم، والخطب جلل، كيف لا وهو يتعلق بإنسانٍ له من المكانة الكبيرة ما لا توجد عند أحد من الناس ـ وخاصة نحن أبناء عُمان ـ حيث إن فقد شخص عزيز على القلوب ليس بالأمر السهل أن تسمعه الآذان وتتناقله الألسن بمجرد خبر فقط كطيف عابر.

إن فقدنا شخصية جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ رحمة الله تعالى عليه وتغمده في فسيح جناته ـ له بالغ الأثر في قلوبنا جميعاً، فقد جاءنا هذا الخبر المفجع، فكان وقعه كالصاعقة على نفوسنا، والكل في دهشة وانبهار عند سماعه فجر الأمس وكأننا في حلم وليس حقيقة، فالمشهد ـ آنذاك ـ كان عجيباً وغريباً في نفس الوقت، لم نستوعب مغزاه، حتى السماء كانت ملبدة بالغيوم وكأنها حزينة، ونحن وقتها لا نعلم ما هو، فيا سبحان الله العالم القادر على كل شئ!.

نحن هنا لا نعترض على قدر الله وقضائه ـ اللهم لا اعتراض ـ ولكنّ الموقف والشخص نفسه يفرض علينا أن نقف وقفة استذكار لما نحن فيه وما كنا عليه، وقفة اعتبار للحدث نفسه، وقفة نسترجع فيها أنفسنا جيداً كيف لمثل هذا الإنسان العظيم أن يرحل عنا فجأة وفي غمضة عين دونما نودعه وداعاً حميمياً، وداع الأبناء لوالدهم، ووداع الشعب لقائدهم، نودعه مع إطلالة عام جديد لم نكن نعلم ما يكّنُ ويخفي عنا هذا العام من حدث ثقيل ومؤلم على قلوبنا نحن كعمانيين خاصة والعالم بأسره خليجياً وعربياً وإقليمياً ودولياً.

لا شك أن الحديث عن جلالة السلطان قابوس ـ رحمة الله تعالى عليه وتغمده فسيح جناته ـ لا تحصيه هذه العبارات من خلال هذه الأسطر البسيطة المتواضعة، بل يحتاج الى كتب ومؤلفات عديدة، فهو ليس كأي شخصية عادية نكتب عنها ونذكر مناقبها وما إلى ذلك، إنه رجل وأي رجل، قائد وأي قائد، رجل الحكمة والسلام، وقائد فذٌّ حكيم، يشهد له كل فرد بل وكل الشعوب في العالم أجمع، من أقصاها الى أقصاها.

ها هي القلوب قد تفجعت ألماً، والنفوس انفطرت حرقة، والدموع سالت عن بكرة أبيها من غير استئذان بكاء بل يكاد دماً، عند رحيلكم يا سلطاننا قابوس، يا من كنت الوالد الرحوم المشفق لأبنائه (رجالاً ونساء وأطفالاً)، والحامي لوطنه وشعبه، والمنقذ لأمته خليجياً وعربياً من الوقوع في الفتن والشرور، فكان ـ رحمة الله تعالى عليه وتغمده فسيح جناته ـ يوجه وينصح وينبه الجميع بصوتٍ عالٍ وكأنه يقول لهم: (كونوا يداً واحدة واعتصموا بحبل الله جميعاً، حتى لا تتفرقوا وتتنازعوا فيما بينكم فتضيعوا في طرق شتى، لا مخرج منها إلا الحرب والتفرق). إن تلك العبارات التي نكنها لجلالة السلطان قابوس ــ رحمة الله تعالى عليه وتغمده فسيح جناته ـ منذ أن نشأنا وترعرعنا على تراب هذه الخليج 365 العزيز، تبقى شاهدة لنا الى أبد الدهر، عبارات الولاء والعرفان، عبارات الحب للقائد الباني لنهضة عمان ومؤسسها، لكن وفي نفس الوقت سنفقد تلك العبارات الرائعة التي انغرست فينا وتبقى تتردد في أسماعنا، وكنت تقولها لنا: (أيها المواطنون الأعزاء، أيها الشعب العزيز،).

وهنا نقول: “إنّا لله وإنا إليه راجعون”، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأحسن الله عزاءنا، وعظّم أجرنا في فقيدنا الغالي، وفقيد الأمة الإسلامية والعربية، نسأل الله تعالى أن يرح جلالة السلطان قابوس ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، إنّه سميعٌ قريبٌ مجيبُ الدعاء.

علي بن صالح السليمي

من أسرة تحرير (الخليج 365)

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