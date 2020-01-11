همسات : 50 عاما يا أبي

فجرُنا بالأمس كان كعادته بداية نور الشمس ليبلغنا ببداية يوم جديد، ولكن قلوبنا أظلمت بخبر وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ عظّم الله ثراه ـ الحاكم والقائد، وقبل كل هذا الأب الحاني والمربي، الرؤية أصبحت ضبابية، فالدموع لا تتوقف ومشاعر الحزن لا تهدأ .. هكذا دون دراية أصبحت حالتنا وكأن زوبعة تدوّن في داخل كل منا، كيف لا ونحن نفقد حكيماً ليس كالحكماء، وعظيماً ليس كالعظماء، وأباً اجتمع في قلبه حب كل الأبناء من صغيرهم وكبيرهم، اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي ولاصقت أيدينا هواتفنا وحواسيبنا.. كلٌّ يتأكد من الآخر، وكلٌّ يعزي وكلٌ يبكي ويطلق الآهات.

كنا ننتظر أن يطل علينا من خلال الشاشة الفضية ليطمئننا على صحته وأنه مازال معنا كما حصل في 5 /11 /2014 م عندما أطل مطمئناً شعبه، وهلّت الوجوه مستبشرة بالخبر السعيد ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، فقد طلَّ علينا وجهاً بعيداً كل البعد عن ملامح جلالته التي حفظناها عن ظهر قلب ونقل لنا خبراً عصف بنا عصفاً مريراً، قال: (ننعي) أجل قالها مسلماً بقضاء الله وقدره كما هو حال تسليمنا بعد سماع الخبر ولكنها لحظة توقف فيها الزمن لنسترجع ذكريات صور قديمة عوانها القائد الأعظم جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، هل حقاً أصبحت ذكريات! إن العقول لا تستوعب ولكنها الحقيقة.

هل تكفيني السطور القليلة لأسطر شعور الفقدان فيها؟ هل تكفي الكلمات البسيطة لتعبّر عن ألم شعب يعتصر قلبه حزناً؟ لا والله لا تكفي ولكننا مؤمنون بقضاء الله وقدره، متيقنين بأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربنا ذي الجلال والإكرام، نتألم ولكننا على دربك يا أبانا سائرون فـ(50) عاماً قد فعلت فيها الكثير ..

50 عاماً رسمت خلالها ملامح الخليج 365 والمواطن ..50 عاماً بنيت فيها نهضة عظيمة .. 50 عاما ضربت خلالها ركيزة قوية لوطن نفخر به .. 50 عاماً قلت فيها للعالم أنا العماني والعماني أنا .. 50 عاماً خلالها قلت للفتن لا عبور لك من حدودنا .. 50 عاماً عاشها شعبك يفخر بك وتفخر به .. 50 عاماً عشت في هيبة السلطان وتواضع العالِم .. 50 عاماً ربيت فيها جيلاً لا تهزه رياح الأقدار .. 50 عاماً وصفتنا فيها بالشعب الوفي .. 50 عاماً يسير على خطاها أجيال تأتي من بعدك .. 50 عاماً حرصت فيها أن لا شقاق .. 50 عاماً يا أبي .. 50 عاماً مضت ومضيت معها وليتها مضت وانت لم تمضِ.

حفصة بنت محمد الجهورية

من أسرة تحرير (الخليج 365)

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