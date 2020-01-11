فقيد عمان الكبير

إنّ العين لتدمع .. وإنّ القلب ليحزن.. وإنّا على فراقك يا قائد وسيد عمان جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لمحزونين على رحيلك .. رحمك الله تعالى وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة .. ولانقول إلا ما يرضي ربنا (إنّا لله وإنّا إليه راجعون)، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

الكلمات اليوم ليست كباقي الكلمات التي تخطها الأقلام في المناسبات الوطنية فهي عبارات تختلجها العبرة والأسى والحزن حزننا اليوم جسيم وعميق ومؤلم وعُمان تودع أباً وقائداً وحكيماً بنى نهضة شامخة عجزت أقلام الكتّاب والأدباء عن وصفها.. أبهر العالم بما أنجزته مسيرته من ملحمة عملاقة من العطاء والعمل والانجاز .. فنقل عمان برؤيته وحكمته الى ميادين العُلا سيخلدها التاريخ للأجيال القادمة في عُمان وشعوب العالم أجمع.

ودعت أمس عمان من أقصاها الى أقصاها رجل السلام والمحبة الذي أحبه الصغير والكبير وغرس اسمه في قلوبنا منذ نعومة أظافرنا بما حققه من منجزات تنموية في ربوع البلاد، فكل الأفئدة والأيادي ترفع أكف الضراعة بالدعاء للخالق عزوجل بأن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن ينزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، وأن يعفو عنه ويُكرِم نُزله ويوسّع مُدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد .. اللهم إنك سميع مجيب الدعاء.

إنّ عمان اليوم تدخل مرحلة جديدة من مسيرتها بقيادة خير خلف لخير سلف مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ بإذن الله تعالى تحفه عناية الله وبركاته وتوفيقه، ودعاء أبناء شعبه الوفي لمواصلة طريق الخير والعطاء والنماء وتحقيق مزيد من التطلعات والتقدم والازدهار.

سعيد بن علي الغافري

مسؤول مكتب (الخليج 365) بعبري