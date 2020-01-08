استعراض مسيرة التطور في العلاقات التاريخية بين السلطنة ومصر وسبل تعزيزها

في المحليات 9 يناير,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ الخليج 365 ـ العمانية:

استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس معالي الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية للسلطنة.

في بداية اللقاء رحب سعادته برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، مشيرًا إلى متانة العلاقات الثنائية المشتركة والتاريخية بين السلطنة وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء قدّم رئيس مجلس الشورى نبذة عن مسيرة الشورى بالسلطنة ومراحل تطورها طوال أكثر من ثلاثة عقود، والتطور الذي حظي به المجلس فيما يتعلق بصلاحياته التشريعية والرقابية واختصاصاته، ونظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس.

من جانبه أشاد معالي الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية بما لمسه من تطور في العمل التشريعي والرقابي بالسلطنة، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تساهم في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى في مختلف المجالات وتعزز التعاون في مختلف الأصعدة لاسيما في الجوانب التشريعية والرقابية والإدارية.

حضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وبعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس وعدد من المسئولين بوزارة الخدمة المدنية.

وعلى هامش زيارة معالي الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري والوفد المرافق له، قام الوفد بزيارة لقاعات مجلس عمان المشتركة، وقاعة المداولات الرسمية في مجلس الشورى، واطلع الوفد على أهم المعالم المعمارية المستوحاة من العمارة العمانية لمجلس عمان وأحدث التقنيات الالكترونية الحديثة التي يتميز بها المجلس.

من جانبه استقبل معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمقر الجهاز أمس معالي الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا لعدة أيام.

جرى خلال المقابلة استعراض مسيرة التطور في العلاقات التاريخية التي تربط السلطنة بجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشاد معالي الدكتور الضيف بالتقدم والازدهار بالسلطنة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

كما تم خلال المقابلة تقديم عرض مرئي لاختصاصات وأهداف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون بين الجانبين بما يعزز من الكفاءة في تحقيق الأهداف المتوخاة.

حضر المقابلة سعادة ناصر بن حمود الرواحي نائب رئيس الجهاز والوفد المرافق لمعالي الدكتور الضيف وعدد من المختصين بالجهاز.