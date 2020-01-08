استقبل أمس معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة بفندق كمبنسكي سعادة سليمان بن صالح الدخيل ـ مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ـ الذي يزور السلطنة هذه الايام للمشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخليجي الاول لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النفسية المصاحبة.

وقد تم خلال المقابلة تبادل الاحاديث الودية بين الجانبين، كما تم بحث ومناقشة تحضيرات واستعدادات السلطنة لاستضافة المؤتمر الخليجي الاول لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النفسية المصاحبة خلال الفترة 24 الى 26 يناير الجاري.

كذلك استعرض سعادة مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخطط الطموحة والتطلعات المستقبلية لعمل المجلس وسبل تطويره بما يخدم مصالح الدول الاعضاء.

حضر المقابلة عدد من المسؤولين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يستقبل مدير عام مجلس الصحة لدول التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.