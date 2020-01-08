البحرية السلطانية العمانية تشارك في التمرين البحري المشترك (نسيم البحر) في الهند مع عدد من السفن العسكرية الهندية

نفذت يوم أمس كل من البحرية السلطانية العمانية ممثلة في عدد من سفن أسطولها ومجموعة من السفن العسكرية التابعة لبحرية جمهورية الهند الصديقة التمرين البحري المشترك (نسيم البحر) بإسناد من إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني، وذلك في المنطقة البحرية لمدينة (جاوا) الهندية.

يأتي تنفيذ هذا التمرين ـ الذي يستمر حتى العاشر من الشهر الجاري ـ في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها قيادة البحرية السلطانية العمانية، وخطط تبادل الخبرات مع بحريات الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.

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