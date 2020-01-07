فهد بن محمود يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري

استعراض العلاقات والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء امس معالي الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري ، حيث نقل معاليه تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته الطيبة لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كما نقل معاليه تحيات دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والحكومة في مصر.

وبعد أن رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمعالي الضيف والوفد المرافق له، استعرض سموه العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية التنظيم الإداري وتنمية الموارد البشرية لإعداد الكفاءات الإدارية وتطوير قدراتها، ومؤكدا سموه أن السلطنة تولي جلّ الاهتمام لقطاع الخدمة المدنية، وتحسين الأداء في كافة الإدارات الحكومية، وذلك للارتقاء بالخدمات وتيسير المعاملات.

تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي في عدد من المجالات، وتبادل الخبرات بين البلدين، والاهتمام بالبرامج التدريبية والتأهيلية، كما تم استعراض عدد من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أعرب معالي الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة القائمة بين السلطنة ومصر وبالتقدم الذي تشهده عمان في مسيرة التطوير الشامل بفضل قيادتها الحكيمة، مؤكدا بأن التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين سوف يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، وموضحا معاليه أهمية المباحثات التي يجريها مع معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية والمسؤولين في السلطنة لما لها من نتائج إيجابية على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية العمانية المصرية حضر المقابلة معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزیر الخدمة المدنية.