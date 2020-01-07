جلسة مباحثات رسمية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري

في المحليات 8 يناير,2020 نسخة للطباعة

استقبل معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية أمس معالي الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للسلطنة.

في بداية اللقاء رحب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بمعالي الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني السلطنة، مشيداً معاليه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، مشيراً معاليه الى أن هذا اللقاء يأتي في اطار تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين لتبادل الخبرات في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وتنمية الموارد البشرية ، وتبادل الرؤى حول تفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في قطاع الخدمة المدنية.

من جانبه أعرب معالي الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن سعادته بوجوده في السلطنة، معرباً عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق له في بلدهم الثاني السلطنة، ومشيداً بما وصلت إليه السلطنة من تطور ورقي بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه، مؤكداً معاليه على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وقد تم خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية بين وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث استعرض معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية خلال الجلسة التدرج التاريخي لقطاع الخدمة المدنية في السلطنة وصولاً إلى إختصاصات وزارة الخدمة المدنية، المتمثلة في إقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية، وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الإستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، وإقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية، وإصدار التعاميم والنشرات اللازمة لضمان حسن التنفيذ لتلك القوانين والتشريعات واللوائح، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري وبصفة خاصة وحدات قطاع الخدمة المدنية، والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي طبقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة في ذلك، ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل المعدة من كافة وحدات الخدمة المدنية وفقا للأسس والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة وتقييم هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع هذه الوحدات، ومتابعة تنفيذ وتطوير نظام تصنيف وترتيب الوظائف من حيث تحديد المسميات الوظيفية وشروط شغل الوظائف ومجموعاتها النوعية وطرق التقييم المستخدمة لها، مبيناً معاليه التقسيمات التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية بقطاعيها: قطاع الخدمة المدنية وقطاع شؤون التطوير الإداري، والمديريات التابعة لكل قطاع وإختصاصات ومهام تلك المديريات.

من جانبه أشاد معالي الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ بمستوى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات ومنها المجالات المرتبطة بشؤون الخدمة المدنية والتطوير الإداري، مستعرضاً معاليه خلال الجلسة نشأة وتطور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري وأهم اختصاصاته وتقسيماته التنظيمية، وموضحاً الأهمية التي توليها جمهورية مصر العربية للتنظيم والتنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية والمشاريع التي يقوم بها الجهاز حالياً.

وقد أعقب جلسة المحادثات التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية، حيث وقع المذكرة من الجانب العماني معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، ومن الجانب المصري معالي الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يأتى توقيع هذه المذكرة إنطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بجمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات، ورغبة من البلدين الشقيقين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالات الإدارة العامة، ومجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، والاستفادة من الخبرات في كلا البلدين.

واتفق الجانبان من خلال مذكرة التفاهم على تشجيع التعاون بينهما في العديد من المجالات، مثل: أنظمة التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات، وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية وشؤون الخدمة المدنية، وتبادل الأبحاث والدراسات والمشاريع والتجارب الإدارية المميزة، بالإضافة إلى التعاون في التخطيط الوظيفي، والهياكل التنظيمية وتحديد أهداف المؤسسات الحكومية، وإدارة نظم المعلومات الإلكترونية، وتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة.

بعد ذلك قدم سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري عرض مرئي عن أهم المشاريع التي تعمل وزارة الخدمة المدنية على تنفيذها حالياً، حيث أشاد الجانب المصري بهذه المشاريع، مبدياً إعجابه بالتطور الذي وصل إليه قطاع الخدمة المدنية بالسلطنة.

حضر اللقاء من الجانب العماني سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، وخلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية المكلف بأعمال وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية، وعدد من المسؤولين بالوزارة، ومن الجانب المصري سعادة السفير محمد غنيم سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الضيف.