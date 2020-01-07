المفتش العام للشرطة والجمارك يقلد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن ويكرم عددا آخر من الضباط

تواصلاً مع احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الذي يصادف الخامس من يناير، قلّد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك صباح أمس بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من ضباط شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وكرم عدداً آخر من الضباط، وذلك تقديراً لجهودهم المتواصلة في خدمة هذا الخليج 365 وكل من يعيش على أرضه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه.

حضر المناسبة عدد من كبار ضباط تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

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