مناقشة توصيات تعزيز استقطاب الطلبة الدوليين مع مختصين من وزارة السياحة والهيئة العامة لسوق المال

لجعل السلطنة وجهة لدراسة الطلبة الدوليين

عقد الفريق المكلف بمتابعة توصيات حلقة الطلبة الدوليين بوزارة التعليم العالي عدداً من اللقاءات، تضمنت لقاء مع وزارة السياحة والهيئة العامة لسوق المال.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار السعي الدؤوب من الوزارة لجعل السلطنة واجهة جاذبة للدراسة لما تتمتع به من مقومات تعليمية عالية.

وقد ناقش الفريق مع دائرة الترويج السياحي الاستفادة من المطوية التعريفية التي تحمل عنوان:(عشر نقاط تشجعك للدراسة في عُمان) في مختلف النشرات السياحية.

وقد تناولت المطوية مجموعة من المميزات التي تزجر بها السلطنة مثل تنوع المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية، وتوفر الأمن مع حضارة عريقة ممتدة تزخر بها عُمان، إضافة إلى مقومات سياحية وخدمات متكاملة تنتشر مع توزع مؤسسات التعليم العالي في مختلف ربوع السلطنة، كما تم أيضاً مناقشة الاستفادة من المكاتب السياحية للترويج لهذه المقومات.

وفي اللقاء مع المختصين بدائرة التأمين الصحي بالهيئة العامة لسوق المال تم مناقشة المميزات التي يمكن للطلبة الدوليين الحصول عليها من التأمين الصحي وغيره من التغطيات التأمينية بهدف توفير الإمكانات والخدمات الضرورية لاستقرار الطلبة في السلطنة وتجاوز التحديات التي قد تعيق تدفق هؤلاء الطلبة، علماً بأن الفريق يعمل حالياً للتجهيز للمشاركة في معرض أكسبو دبي ـ 2020 وتقديم السلطنة كوجهة جاذبة للطلبة الدوليين لما سيمثله ذلك من انفتاح على العالم وبناء متين لقطاع التعليم العالي واقتصاد المعرفة، حيث يمثل الطلبة الدوليون دخلاً مالياً مهماً في الاقتصاديات الكبرى، ولهم مساهمة كبيرة في توفير فرص العمل، وتحريك قطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني للدول المستقطبة لهؤلاء الطلبة.