المفتش العام للشرطة والجمارك يرعى حفل تسليم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين

ضمن فعاليات احتفال شرطة عمان السلطانية بالخامس من يناير يوم الشرطة رعى معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك أمس حفل تسليم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين، وتكريم الطاقم الإشرافي والتدريبي لدفعات الضباط.

حيث قام معاليه بتكريم أوائل الضباط الخريجين، ثم سلّم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين، كما كرم الضباط والمدربين المشرفين على تدريب دفعات الضباط الخريجين.

حضر المناسبة عدد من قادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية، والهيئة التدريسية والتدريبية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.

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