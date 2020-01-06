السلطنة تحتفل بيوم البيئة العماني بولاية عبري

غدا وتحت شعار:(مجتمع متعاون لبيئة مستدامة)

مدير ادارة البيئة والشؤون المناخية بالظاهرة لـ(الخليج 365): الادراك المعرفي بالمسئولية الجماعية بالبيئة يعزز من حفظ واستدامة مواردها الطبيعية

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

تحتفل السلطنة غدا (الأربعاء) بيوم البيئة العماني والذي يصادف الثامن من يناير من كل عام تحت شعار:(مجتمع متعاون لبيئة مستدامة).

وسيقام احتفال تنظمه وزارة البيئة والشؤون المناخية بقاعة المهلب بن ابي صفرة بكلية العلوم التطبيقية بولاية عبري بمحافظة الظاهرة.

حيث سيرعى حفل التدشين سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة.

يهدف الحفل الى العناية بتعزيز المعرفة وتدعيم الوعي لدى المواطن والمقيم ورفع قدراتهم وادراكهم البيئي لصالح الخليج 365 والمجتمع وبيئة مستدامة.

وقال المهندس طارق بن حسن بن علي المعمري ـ مدير ادارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة الظاهرة في حديث لـ(الخليج 365): إن السلطنة ومنذ بداية نهضتها في عام 1970م أولت البيئة أهمية بالغة وعناية كبيرة لتشمل هذه النهضة المباركة وحضارتها كافة جوانب التنمية الصناعية والزراعية فقد حرصت على أن تترافق هذه الجهود في العناية بالبيئة، حيث تم إعادة صياغة القوانين واللوائح ذات الصلة بالحفاظ على البيئة لضمان أعلى مستويات السلامة للبيئة العمانية وصون مواردها الطبيعية وتم ربط مشروعات التنمية المختلفة مع مقتضيات الحفاظ على البيئة وفي اطار الادراك العميق للمسئولية الجماعية لحماية البيئة وضرورة تضافر الجهود الوطنية والاقليمية والدولية، فجهود السلطنة في هذا المجال امتدت على المستويين الاقليمي والدولي من خلال اسهامات متميزة خليجياً وعربياً ودولياً.

مشيراً الى أن العناية السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالبيئة شملت العالم اجمع وذلك بتخصيص جائزة السلطان قابوس لصون البيئة كأول جائزة عربية يتم منحها على المستوى العالمي في مجال حماية البيئة إيماناً من جلالته ـ رعاه الله ـ بمفهوم البيئة وصون طبيعتها واستدامته، حيث أصبحت قضية البيئة ومشكلاتها المتعددة حديث العالم أجمع ويتطلب على الانسان التفكر في هذا الكون الرباني الواسع برؤية فلسفية ومفهوم شامل بتعمير الارض وإحياء مواتها واستصلاح أراضيها.

واختتم حديثه قائلاً: إن احتفال وزارة البيئة والشؤون المناخية بهذه المناسبة الوطنية ترجمة للتوجيهات السامية من لدن جلالته ـ أبقاه الله ـ وعنايته بالبيئة وكثمرة للانجازات التي تحققت ومكتسبات عام أنجزت فيه العديد من المناشط والأعمال التي تخدم مختلف شرائح المجتمع بما يلبي الرسالة الداعمة لتعزيز الثقافة البيئية وغرس القيم البناءة لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها السلطنة في مختلف الميادين التنموية.