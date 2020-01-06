يوسف بن علوي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

مسقط ـ العمانية: تسلّم معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة ك.ك.أحسن واجان سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعيّن لدى السلطنة.

جرى ذلك خلال استقبال معاليه له بمكتبه أمس.

وقد رحب معاليه بالسفير وتمنى له طيب الإقامة والتوفيق في عمله كسفير لبلده لدى السلطنة وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور.

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