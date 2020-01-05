شرطة عمان السلطانية تحتفل بيومها السنوي الخامس من يناير وتخريج دورات من الضباط المرشحين بأكاديمية السلطان قابوس لعوم الشرطة بنزوى

في المحليات 6 يناير,2020 نسخة للطباعة

احتفلت شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الذي يصادف الخامس من يناير من كل عام وبهذه المناسبة أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى حفل تخريج دورات من الضباط المرشحين.

رعى الاحتفال معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي ـ أمين عام مجلس الوزراء، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية والعسكرية والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وأصحاب الفضيلة والسعادة ومديري المصالح الحكومية وشيوخ وأعيان محافظة الداخلية وأولياء أمور الخريجين.

بدأت وقائع الاحتفال بأداء السلام والتحية العسكرية، ثم استأذن قائد الطابور معالي الشيخ راعي الحفل بتفتيش الصف الأمامي من طابور الاستعراض، ومرّ الخريجون أمام المنصة الرئيسية في استعراض عسكري، بعدها قام راعي المناسبة بتسليم الجوائز على أوائل الخريجين من الدفعة الخامسة والأربعين من الضباط الجامعيين، والدفعة الثانية والأربعين من الضباط بنظام الدبلوم، والدفعة السادسة بنظام الخدمة المحدودة، وعلى وقع معزوفة سلام العلم، وعملاً بالتقاليد المعمول بها في الكليات العسكرية قامت دفعة الضباط المرشحين الثانية والأربعين بتسليم راية أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة إلى دفعة الضباط المرشحين الثالثة والأربعين، ثم أنشد الخريجون نشيد شرطة عمان السلطانية حماة الحق ورددوا قسم الولاء وهتفوا ثلاثاً بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه.

بعد ذلك أدى الخريجون السلام والتحية العسكرية إيذاناً بانتهاء الاستعراض، ثم مرَّ طابور فرسان خيالة شرطة عمان السلطانية من أمام المنصة الرئيسية، بعدها قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية معزوفات موسيقية متنوعة.

وبعد انتهاء الاحتفال التقطت الصور التذكارية لراعي المناسبة مع الضباط الخريجين والهيئة الإشرافية والتدريبية لدفعات الخريجين.

وقد تخلل الاحتفال بيوم الشرطة الإعلان عن الفائزين بمسابقات شرطة عمان السلطانية لعام 2019م، وقام معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء بتسليم الجوائز للفائزين في هذه المسابقات، حيث حصلت قيادة شرطة محافظة الوسطى على جائزة البحث الجنائي، وقد جاءت هذه الجائزة بهدف زيادة الوعي بأهمية البحث الجنائي والارتقاء به إضافة إلى إذكاء روح المنافسة بين مختلف تشكيلات جهاز الشرطة المتخصصة في مجال البحث الجنائي وتحفيزهم إلى تحقيق أعلى النتائج في الحد من وقوع الجرائم وضبط ما يقع منها ومعرفة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة،

كما تم الإعلان عن الفائز في مسابقة شرطة عمان السلطانية للسلامة المرورية (قدوة والتزام) وقد حصلت عليها قيادة شرطة محافظة مسقط، وفي ذات السياق تم تكريم الفائز في مسابقة شرطة عمان السلطانية للمشاة حيث حصلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة على المركز الأول.

وضمن الاحتفال بالخامس من يناير دشن معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة (www.sqaps.edu.om) ليواكب التطور المتسارع الذي تشهده شرطة عُمان السلطانية في كافة المجالات الشرطية، والذي سيساهم في الارتقاء بدور أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في التأهيل العلمي ورفع المستوى الثقافي من خلال التعريف بأنشطة وفعاليات المرفق الأكاديمي وإصداراته الثقافيّة، كما أنه يعتبر نافذة تواصل مع مختلف شرائح المجتمع والمهتمين بالجانب الأكاديمي.

كما دشن معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء خلال الحفل بطاقة التفويض الذكية لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، وهي عبارة عن بطاقة ذكية تحوي شريحة إلكترونية وتعمل كأداة تعريفية لحاملها من خلال البيانات المطبوعة عليها والمخزنة بداخل الشريحة، كما أنها تتيح لمنتسبي الشرطة الحصول على أكثر من 80 خدمة إلكترونية من الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة لمنتسبيه.