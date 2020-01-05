بحث عدد من المواضيع واستعراض مسيرة العلاقات الثنائية بين السلطنة والمملكة المتحدة

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى السلطنة والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف الذي عبر عن سعادته لزيارة السلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من المواضيع التي تهم البلدين الصديقين، وكذلك استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط السلطنة بالمملكة المتحدة الصديقة، وبما يحقق المصالح المشتركة. حضر اللقاء سعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدي السلطنة.

كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح امس الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا.

في بداية اللقاء رحّب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني متمنياً له زيارة موفقة، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات العسكرية الوطيدة القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها.

حضر المقابلة عدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، وملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

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