جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى ينعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة لعدد من كبار ضباط الشرطة

بمناسبة يوم شرطة عمان السلطانية

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ فأنعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة على عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية.

وبهذه المناسبة قلّد معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي ـ أمين عام مجلس الوزراء الميداليات في الاحتفال الذي أقيم بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بمناسبة الخامس من يناير يوم شرطة عمان السلطانية.

وهنأ معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء الضباط بهذا الإنعام، مشيراً إلى أنه يأتي حرصاً من جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ على تثمين الجهود المتواصلة لأبنائه منتسبي شرطة عمان السلطانية لرفعة هذا الخليج 365 العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه.

كما قلّد معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي ـ أمين عام مجلس الوزراء ميدالية الكفاءة لعدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية، وكرّم عدداً آخر ممن قضوا فترة طويلة في الخدمة.

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