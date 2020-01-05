مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية يستقبل طلبة من مؤسسة إبراهيم الأميركية

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بمكتبه أمس مجموعة طلبة من مؤسسة إبراهيم الأميركية الذين يزورون السلطنة حاليًّا.

وقد اطلع معالي المستشار الطلبة على سياسة السلطنة التنموية التي عمّت ربوع عُمان بتضاريسها المختلفة، وحققت الإنجازات المتنوعة في المجالات التنموية المتعددة، دور السلطنة في حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأعرب الحضور عن إعجابهم بما حققته عُمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

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