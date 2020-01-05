التوقيع على إنشاء مركز التميز السريري (الإكلينيكي) في السلطنة

يعد الأول من نوعه خارج المملكة المتحدة

ـ مركز التميز السريري سيضم عددا من البرامج والمشاريع لتلبية احتياجات تدريب الكوادر الصحية والطبية

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:

وقعت أمس وزارة الصحة مع الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة بديوان عام الوزارة اتفاقية لإنشاء مركز التميز السريري (الإكلينيكي) الذي يُعدُّ الأول من نوعه خارج المملكة المتحدة.

وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، ومن جانب الكلية الملكية للأطباء رئيسها البروفيسور أندرو جودارد بحضورمن أصحاب السعادة والمعنيين بوزارة الصحة وممثلي وسائل الاعلام المختلفة.

وعلى هامش الاتفاقية عُقِد مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيل انشاء مركز التميز الاكلينيكي.

حيث قال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة: إن التوقيع على الاتفاقية تشكل رسمياً بداية العمل في إطار الشراكة بين الطرفين بشأن انشاء وتأسيس مركز التميز التابع للكلية الملكية للأطباء الذي تعتبر أعرق الكليات تمتد لـ(500) عام، حيث يتم تحديد نطاقه بالسلطنة، ويعتبر هذا المركز هو الأول خارج المملكة المتحدة ونحن سعداء باختيار السلطنة لإقامة هذا المركز، حيث لم يأتِ اختيار السلطنة من فراغ، وإنما لعدة أسباب منها العلاقات المجيدة بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المتحدة، وكذلك ما وصل إليه القطاع الصحي في السلطنة من جودة في الخدمات.

وأضاف معاليه: ان أهمية المركز تكمن في تقديم برامج تدريبية عالية ليس فقط للأطباء والمجالات الاكلينيكية وحسب وإنما أيضاً في مجالات القيادة الصحية، وسيفتح المركز أبوابه للمتدربين من مختلف دول العالم.

من جانبه ألقى البروفيسور أندرو جودارد رئيس الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة كلمة أوضح خلالها بأن الكلية الملكية للأطباء تهدف من خلال تأسيس مركز التميز الإكلينيكي بالسلطنة إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها أن يكون مركزًا مجيداً في السلطنة لتعزيز تعليم الأطباء توسيع رقعة عدد الأطباء والفئات الطبية الأخرى من مقدمي الرعاية الصحية، الذين يمكن تدريبهم وتقييمهم على أعلى المستويات وباستخدام أحدث التقنيات، وتوفير مركز وبيئة إيجابية للتواصل الشبكي معنية بالتعليم والتدريب الصحي.

وأضاف رئيس الكلية الملكية للأطباء: كذلك يهدف المركز إلى توفير مرفق قائم على الأدلة والبراهين للرعاية الصحية وبيت خبرة لتحسين الجودة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية ونماذجها ومعاييرها وأساليبها، وتنظيم مؤتمرات ومحاضرات وفرص التطوير المهني المستمر للمتخصصين في السلطنة، والمجتمع الدولي.

ويمثل هذا المركز التزاما طويل الأجل تجاه المجتمع الصحي بالسلطنة والدول المجاورة وسيعمل على تطوير وتنمية القدرات خلال السنوات المقبلة، كما سيوفّر المركز جميع الأنشطة التعليمية من أجل رعاية صحية قائمة على الدليل وتحسين الجودة مع مراعاة الأعراف والثقافة العمانية، وسيضم مركز التميز السريري عدداً من البرامج والمشاريع منها برامج التطوير المهني المستمر المعدة بشكل خاص لتلبية احتياجات تدريب الكوادر الصحية والطبية واجتماعات تعليمية على مستوى المنطقة من أجل تعزيز التعلم والدعم المتبادل وتحسين صحة الكوادر العاملة في مجال الرعاية الصحية ودعم تطوير مهارات الفحص السريري عند كل من طلبة الطب من خلال إقامة أعمال تعاونية مع الجامعات وأيضاً المتدربين في الدراسات العليا من خلال تطوير أساليب التعليم والامتحانات المتعلقة بالتقييم العملي لمهارات الفحص السريري وبرامج تحسين الجودة لتحقيق الحد الأقصى من سلامة المرضى وجودة الرعاية وتطوير مجال القيادة لدعم القيادات الصحية في الوقت الراهن والمستقبل.

يأتي وجود مراكز علمية وتدريبية متخصصة ذات سمعة عالمية سوف تعمل على دعم القوى العاملة الطبية سريرياً (من خلال التعليم والتدريب) وغير سريري (القيادة وتطوير السياسات والتقييم وترجمة الأدلة إلى ممارسة)، وخير مثال على ذلك مركز التميّز الإكلينيكي للكلية الملكية للأطباء وسيعزز فرص التدريب، وبرامج التعليم الطبي المتطورة والبحوث التعاونية المجيدة، وسيساعد على وضع السلطنة كرائد إقليمي في التعليم الطبي والتطوير المهني، ووضع المعايير الصحية العالمية حيث تمثل أكثر من 37000 من الزملاء والأعضاء في جميع أنحاء العالم

من جهة أخرى قال الدكتور سيف بن سالم العبري ـ مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة: إن المركز سيضم برامج كثيرة منها الطبية البحتة التخصصية ومنها مهنية لتطوير المهني للأطباء أو العاملين الصحيين في مجال الصحي سواء في التعليم الطبي أو القيادة الصحية أو مجال تطوير الجودة الخدمات الصحية وأيضاً في برامج تخصيصة أخرى تقوم الكلية بها.

وأشار الدكتور الى مركز للتميز السريري (الإكلينيكي) سيكون رافداً إضافياً في مجال برامج التدريب ودعم الأحتياجات المحلية والإقليمية التي يحتاجها القطاع الصحي، وتكون أنشطة المركز غير محصورة على الجانب الرسمي وإنما يكون للعامة، بحيث يتمكن الاطباء من المؤسسات الصحية الخاصة الاستفادة من هذه البرامج، معرباً أن يكون هناك تعاون بين الكلية الملكية الأطباء في بريطانيا مع الجامعات في السلطنة سواء الحكومية أو الخاصة.

وأوضح الدكتور أن أماكن التدريب ستكون في مواقع المؤسسات التعليمية أو في أي جهات توفر أماكن مخصصة للتدريب يأتي الهدف من ذلك إحضار المختصين من المملكة المتحدة من اجل تقديم التدريب في السلطنة مما يوفر الجهد والمال على الراغبين الأستفادة من البرامج المقدمة.