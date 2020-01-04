نائب محافظ ظفار يطلع على الخدمات والمشاريع التنموية بالمزيونة

صلالة ـ الخليج 365:

قام سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار بزيارة ميدانية لولاية المزيونة بمحافظة ظفار.

وقد التقى سعادته خلال الزيارة مع سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني والي ولاية المزيونة وعدد من مسؤولي الولاية.

حيث شملت الزيارة مركز الولاية والنيابات والمراكز التابعة لها كنيابة ميتن ونيابة توسنات ونيابة هرويب ومركز اندات، وذلك للوقوف على سير العمل الإداري ومتابعة المشاريع التنموية في الولاية وتذليل الصعوبات التي تعيقها والنيابات والمراكز التابعة لها بمختلف قطاعاتها والاطلاع على ما يقدم من خدمات للمواطنين، كما التقى نائب محافظ ظفار خلال الزيارة بالشيوخ والمواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجات مناطقهم من الخدمات التنموية المختلفة.

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