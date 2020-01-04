أفراح أبناء عمان باستقرار صحة جلالته تتواصل بنزوى وعبري ونخل

في المحليات 5 يناير,2020 نسخة للطباعة

نزوى ـ من سالم السالمي:

عبري ـ من سعيد الغافري:

نخل ـ من سيف الكندي:

تواصلاً لأفراح أبناء عمان وبهجتهم بالاطمئنان على استقرار صحة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ ـ حفظه الله ورعاه ـ نظم أهالي ولاية نـزوى عصر أمس مسيرة وطنية حملت عنوان “السلطان قابوس بخير“ حيث شارك في المسيرة التي أطلقت من أمام مكتبة نزوى العامة بمنطقة البحير مروراً بقلعة نزوى التاريخية وسوق نـزوى وصولاً لساحة سوق نزوى المركزي شارك في المسيرة الاهالي يتقدمهم عدد من الفرسان من اللجنة الأهلية للفروسية بالولاية وفرق الفنون الشعبية بالولاية ونيابتي بركة الموز والجبل الأخضر وفريق نـزوى باريكرز للدراجات النارية حاملين أعلام السلطنة وصور صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ولدى وصول المسيرة لساحة سوق نزوى ردد الجميع دعاء الشفاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مبتهلين إلى الله تعالى بأن ينعم على جلالته بالصحة والعافية والعمر المديد.

عبري

وفي ولاية عبري أقام أهالي بلدة الدريز أمس الأول احتفالاً شعبياً بساحة الاحتفالات بالبلدة نظمت خلاله فرقة الفنون الشعبية رقصات وأهازيج من الفنون المغناة، وقد صدحت أفواه المشاركين بأبيات فن العيالة، امتزجت فيه مشاعر الفرحة الغامرة والدعوات من ابناء شعبه الوفي بدوام الصحة والسعادة وطول العمر وفي أشواط لعرضة الخيل جسد الفرسان من خلال جيادهم ملحمة من الحب والعرفان والولاء لجلالته ـ رعاه الله ـ والالسن جميعها تلهج بالشكر والثناء للخالق عزوجل بأن يلبس جلالته ثوب الصحة والعافية.

نخل

واحتفاء بالمناسبة نظم أهالي ولاية نخل مسيرة عفوية ابتهاجاً بسماع البيان الذي طمأنهم على صحة جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله وأبقاه ـ وقد انطلقت المسيرة بداية من أمام مكتب والي نخل مروراً بالأحياء السكنية بمدينة باب الظفور وانتهاء بقلعة نخل.

وشارك بها جموع من الاهالي والمقيمين وفرق الفنون العمانية حاملين صور جلالته ـ حفظه الله ـ واعلام السلطنة، رافعين اكف الضراعة بالدعاء للمولى عز وجل بأن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية والعمر المديد.