تجارب طموحة تسرد حكاياتها فـي ملتقى القيادات النسائية الخامس

في المحليات 5 يناير,2020 نسخة للطباعة

بعنوان:(هِيَه .. المرأة في السياحة)

مسقط ـ الخليج 365:

أقيم مؤخراً ملتقى حول القيادات النسائية في القطاع السياحي بنسخته الخامسة بعنوان:(هِيَه .. المرأة في السياحة) وذلك بقاعة المناسبات بكلية عمان للسياحة.

وقد رعت الحفل سعادة الدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية ـ عضوة مجلس الشورى، ممثلة ولاية مطرح بحضور عدد من الهيئة الادارية بالكلية والمشاركات بالفعالية.

في البداية تحدثت سعادة الدكتورة طاهرة اللواتية، راعية المناسبة حول الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها المرأة العمانية والتي مكنتها بأن تبرز في مختلف القطاعات منها القطاع السياحي، حيث تبلغ مشاركة المرأة العمانية في القطاع السياحي 30% وهو أمر يدعو للفخر، ومن المتوقع ان ترتفع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

بعد ذلك تم تقديم أوراق العمل لكل من نظيرة بنت أحمد الحارثية عن سياحة المغامرات، حيث تحدثت عن مغامرتها في زيارة جبال أفرست والمصاعب التي مرت بها مع الفريق وكيف استطاعت الوقوف بكل صبر واقتدار حتى وصلت لمرحلة النهاية ورفعت علم السلطنة بكل فخر.

كما تحدثت مي بنت سالم الكعبية ـ وهي طالبة في المرحلة الأخيرة من الكلية ـ عن الإرشاد السياحي واختيارها لهذا النوع من العمل وأنه ممتع جداً حيث حصلت على رخصة سياحة من وزارة السياحة، وذلك بهدف للتعرف على عدد من الأماكن السياحية داخل السلطنة وتعريف السياح والزوار ـ سواء أفراد أو عائلات ـ القادمين من خارج السلطنة عليها وذلك بهدف ابراز مكانة السلطنة في عيون أولئك السياح الأجانب وتعريفهم بكل المقومات التي تمتلكها بلادنا الحبيبة من سياحة وبيئة وتراث.

كما شاركت زهرة اليوسف بموهبتها في العزف على البيانو وكيف أنها واجهت في بداية مشوارها صعوبة من قبل أسرتها ولكن مع مرورو الأيام استطاعت أن تخطو في هذ المشوار وتلبي طموحها وهوايتها.

وتحدثت كذلك شمسة بنت سليمان الوردية عن دورها في قطاع الفنادق وكيف انتقلت من وظيفتها الأولى في قطاع الطيران ـ التي استمرت بها فترة طويلة تقارب (13) سنة منوهة لفوائد السفر والتنقل من مكان الى آخر ـ الى موظفة بأحد الفنادرق المشهورة بالبلاد، حيث رغبتها في أن تكون مرشدة سياحية بهذا القطاع الفندقي كونه يحتاج الى إناث وليس فقط مقتصراً للذكور.

أما جهاد بنت حمود الحراصية ـ وهي محاضرة أكاديمية بالكلية ـ فقد أشارت الى مرحلة حياتها الاجتماعية منذ الصغر ورغبتها في حب التعلم وان تكون في يوم ما لها بصمة في مجال التعلم، متطرقة الى عدد من الجوانب التي مرت بها من مراحل تعليمية .. وغيرها الى ان وصلت لتكون احدى المدرسات الأكاديميات المحاضرات بكلية عمان للسياحة، مؤكدة أن ذلك لا يأتي إلا بالطموح والعزيمة الصادقة وحب العلم والتعلم.

وقبل الختام كانت هناك جلسة نقاشية مع المشاركات مقدمات أوراق العمل وطرح بعض الأسئلة من الحضور، كما قامت راعية المناسبة بتكريم تلك المشاركات.