وكيل الخدمة المدنية: رؤية عمان (20 /40) مشروع طموح يرتكز على الإنسان والمجتمع والاقتصاد والبيئة والحوكمة المؤسسية

في المحليات 2 يناير,2020 نسخة للطباعة

خلال لقائه بطلبة الكلية الحديثة للتجارة والعلوم

التقى سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي ـ وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل، بطلبة الماجستير بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم.

حضر اللقاء الدكتور سعيد بن مسلم الكيتاني مساعد عميد الكلية لبرامج ماجستير اللغة العربية والدكتور أحمد اسماعيل المعاني مدير برنامج ماجستير الإدارة العامة للغة العربية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية بالكلية.

وأكد سعادته أثناء اللقاء على أن رؤية عمان (20 /40) هو مشروع طموح للسلطنة، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تمثل الإنسان والمجتمع والاقتصاد والتنمية والحوكمة والأداء المؤسسي والبيئة، مؤكداً أنه وبناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فقد بنيت رؤية عمان (20 /40) من القاعدة الى القمة، وهو ما ضمن المشاركة المجتمعية الواسعة لكافة فئات المجتمع في إعداد الرؤية ورسم مساراتها، وهذا يدل على حرص جلالته ـ أبقاه الله ـ بتحقيق توافق مجتمعي واسع لرؤية عمان (20 /40)، بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومستشرفة للمستقبل بموضوعية ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العشرين عاماً القادمة، في ظل الظروف والتحولات والمتغيرات الكبرى التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وفي ظل التطورات المتسارعة التي تنقل العالم من حقبة إلى أخرى، مؤكداً أن رؤية عمان (20/20) حققت نجاحات جيدة أهمها اكتمال البنى الأساسية للدولة، حيث تم تقييم الرؤية من قبل البنك الدولي وجامعة السلطان قابوس وبها الكثير من الجوانب المهمةالتي أوضحت ما تحقق ولما لم يتم تحقيقه وهذا ما دفع أن تتضمن رؤية عمان 2040 محوراً رئيسياً للحوكمة، موضحاً بأن النهج التشاركي الواسع في إعداد الرؤية جعل الرؤية عملاً عمانياً خالصاً، حيث بنيت الرؤية وفق مراحل زمنية ومن خلال لجان رئيسية وفرعية وفرق العمل باشرت عملها منذ وقت مبكر من خلال جمع البيانات والمعلومات، وتشخيص الوضع الراهن لمحاور وركائز الرؤية، وإجراء المقارنات المرجعية، وتحديد القضايا الرئيسية، كما استندت عملية إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 على عدد من المنطلقات الأساسية تمثلت في: الأولويات الوطنية للسلطنة، وتقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية عُمان 2040، والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ومخرجات لجان وفرق عمل الرؤية 2040، والدراسات والتقارير الاستراتيجية، الدروس ومنجزات رؤية عُمان 2020، وأهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من الأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطاعية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وخطة التنمية الخمسية التاسعة، والتقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية، ومخرجات مكتب الرؤية 2040.

وقال: إن الحوكمة تتضمن استخدام وتفعيل الرقابة القانونية والفصل بين التشريع والتنفيذ والرقابة وتحديد أصحاب المصلحة وإعادة توزيع أدوراهم إلى جانب ممارسة الضبط والرقابة وحوكمة يضمن وضع خطوط واضحة وفعَّالة لضمان المساءلة القانونية، وإنشاء نظام فعَّال للتدقيق الداخلي، بوجود نظام قضائي فاعل، يضمن مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في عملية التنمية، وتيسير التفاعل بين الدولة والمجتمع، وتمتع القطاع العام بالشفافية، وتحقيق المساواة وفق مبدأ تكافؤ الفرص في درجة تقديم الخدمات من كافة القطاعات (الحكومية، والخاصة، والمجتمع المدني)، كما تطرق الى تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء وأهيمته في الربط الفعال بين الموازنات والمشاريع الاستراتيجية، كما تناول سعادته في اللقاء الأدوار التي يقوم بها بنك التنمية العماني في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحجم الدعم المالي المقدم وقروض المشاريع التي تبلغ مليون ريال لكل مشروع، كما تحدث عن المركز الوطني للتشيغل وأهمية وجوده، وهو مركز مشكل بالتساوي بين القطاعين العام والخاص وسيعمل قدر المستطاع بكل مهنية وشفافية وفق نموذج جديد يقوم على التوازن بين متطلبات التنمية بين أرباب العمل وطالبي العمل، وحيث يُدار حالياً بشكل مؤقت من قبل فريق مكون من شركة تنمية نفط عمان والصندوق الوطني للتدريب وتنفيذ بالتعاون والتنسيق مع القطاعات التسعة مثل: السياحة والتعدين .. وغيرها.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش مع الطلبة والرد على استفساراتهم المتعلقة بمجالات رؤية عمان (20 /40) ودور بنك التنمية العماني في دعم رواد العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأدوار المنتظرة لمركز التشغيل الوطني، ودور معهد الإدارة العامة في تعزيز التدريب والتأهيل.