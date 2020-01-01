في المحليات 2 يناير,2020 نسخة للطباعة

بمناسبة احتفالات شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الذي يصادف الخامس من يناير من كل عام قال العميد طيار جميل بن سريد الحسني ـ قائد شرطة أمن منشآت النفط والغاز: بكل فخر واعتزاز نحتفل بيوم شرطة عمان السلطانية وهي مناسبة عظيمة تتجلى على قلب كل منتسب لهذا الجهاز في الوقت الذي يشهد فيه جهاز شرطة عمان السلطانية تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات والأصعدة وذلك بالاهتمام الدائم من لدن القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه.

مشيراً الى أن قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز تعنى بتوفير الحماية الأمنية لجميع منشآت النفط والغاز من خلال تعيين الحراسات الثابتة والمتحركة لمنشآت الإنتاج ومعدات الحفر والصيانة التي تنقل من موقع إلى آخر في مناطق الامتياز بواسطة تسيير الدوريات حول المنشآت وحقول النفط، كما تعمل المراكز المنتشرة على تهيئة المناخ الملائم والمناسب لعمليات البناء والإنتاج والتنمية من خلال فرض الأمن في تلك المناطق في هذه الأرض الطيبة لازدهار الحركة التجارية والاقتصادية، فلا يقتصر عمل المراكز على حراسة منشآت النفط وحسب، بل تقوم بعمل المراكز الأمنية الأخرى لخدمة المواطنين وقاطني القرى في المحيط الجغرافي.

وأضاف قائد شرطة أمن منشآت النفط والغاز: إن المراكز الجديدة منها وحدة شرطة قرن العلم سوف تكون إضافة لهذه القيادة لدورها الكبير في تأمين المناطق الحيوية لمصادر النفط والغاز وتأمين ومراقبة محطات الضخ والتجميع والإنتاج بواسطة المراقبة الإلكترونية على مدار الساعة، وفي هذا الجانب نود أن ننوه بأنه بعد الإعلان عن نظام طلب المرافقات الأمنية والمرورية الإلكتروني وبلا شك سوف يسهل في تقديم وتسريع وإنجاز المرافقات بالتجهيزات والمعدات اللازمة للعمل ليلاً علـى مدار (24 ساعة).

وفي الختام توجه العميد طيار جميل بن سريد الحسني بالشكر للقيادة العامة للشرطة على اهتمامها بتطوير قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز، وكذلك بالشكر لشركات الامتياز لتعاونهم على تسهيل العمل وإنجازه بكل يسر.