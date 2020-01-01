بلدي جنوب الباطنة يناقش استحداث جيوب تخطيطية سكنية وإنشاء كاسر أمواج بشاطئ السوادي

في اجتماعه الأول لهذا العام

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة صباح أمس خلال اجتماعه الأول لعام 2020م الردود والرسائل الواردة لأمانة سر المجلس البلدي ومنها: رسالة مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة بشأن إلتزام المراجعين للمؤسسات الصحية بالدفع الالكتروني للرسوم وأهمية تسجيل الرقم المدني، ورد لجنة الشؤون البلدية بولاية بركاء بخصوص تسمية المخطط المتداخل بين منطقة السلاحة وحي عاصم، وتخصيص موقع لمركز صحي بمنطقة السوادي، ورد لجنة الشؤون البلدية بولاية نخل بخصوص استحداث جيب تخطيطي سكني بمرتفعات نخل وجيب تخطيطي سكني بمنطقة الأبيض، ورد لجنة الشؤون البلدية بولاية وادي المعاول بشأن مجلس عام بلدة الغبرة بوادي مستل، ورد لجنة الشؤون البلدية بولاية العوابي بشأن استحداث موقع سكني بقرية حدس بوادي بني خروص.

كما تم استعراض المواضيع الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون العامة وأهمها: مشكلة مياه خور القريم بولاية المصنعة، ونظام تصاريح الأعمال المدنية ومراعاة طريقة تصريف مياه الأمطار ومشكلة امتلاء نفق عبور السيارات بالملدة أثناء هطول الأمطار، ومشكلة الحفر في طرق الخدمات والطرق الداخلية بولاية المصنعة والمطالبة بعمل رصيف وكاسر أمواج للصيادين بمنطقة السوادي، كما تم مناقشة المواضيع الواردة بمحضر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول إضافة عدد من المرافق الخدمية بالمراكز الصحية بولايات العوابي وبركاء ونيابة الحوقين، وتوفير طبيب بيطري مختص من وزارة الزراعة والثروة السمكية لسوق الأسماك بالرستاق، وتوفير طبيب لذوي الإعاقة والحالات الخاصة بمستشفى الرستاق المرجعي كحالات صعوبة النطق.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس بحضور الأعضاء

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