الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين جامعة السلطان قابوس والهيئة العامة للتعدين

عقدت أمس اللجنة المشتركة بين جامعة السلطان قابوس والهيئة العامة للتعدين اجتماعها الثالث.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين وبحضور أعضاء اللجنة من الجهتين.

ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع التي تهم الجهتين والتي كان من أبرزها مناقشة أهمية استمرار تفعيل التعاون وحث كافة الأطراف على دعم الجهود الخاصة في البحوث والتطوير وتدريب الطلاب والمنتسبين بالجهتين.

كما تطرقت اللجنة إلى مناقشة الخريطة الجيولوجية المقدمة من جامعة السلطان قابوس وطلب الموافقة على نشرها، وتم كذلك مناقشة موضوع الخطة المستقبلية للهيئة العامة للتعدين في المشاريع وإمكانية استفادة جامعة السلطان قابوس من الخطة.

يأتي تشكيل هذه اللجنة المشتركة بين الجهتين سعيًا لتسهيل التعاون وتعزيزه وتطويره، وتبادل الاستفادة من الخبرات والمعلومات، وتوحيد الجهود ذات الاهتمام المشترك بين جامعة السلطان قابوس والهيئة العامة للتعدين.

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