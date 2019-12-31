التواصل الاجتماعي تبتهج

كتب ـ عيسى بن سلام اليعقوبي:

استبشر المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالبيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني مساء أمس والذي أكد أن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في حال مستقر ولله الحمد ويتابع برنامج العلاج المقرر.

حيث انعكست فرحة المواطنين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بكتابة آلاف التغريدات والمنشورات تضمنت شكر الله عز وجل على بقاء السلطنة وشعبها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا ـ حفظه الله وأبقاه، و وصف بعض المغردين عبر “تويتر” أنها أجمل بشارة للعام للجديد.

كما تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات لحضرة صاحب الجلالة معبرين عن سعادتهم وامتنانهم لقائد البلاد ـ حفظه الله ـ والذي أفنى عمره في رفعة وازدهار السلطنة في مختلف المجالات.

ونشر بعض رواد التواصل الاجتماعي فرحة المواطنين في مختلف محافظات السلطنة إثر البيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني.

وعكست المنشورات حب المواطنين وقوة انتمائهم للسلطنة وقائدها في أكثر من وسم (هاشتاغ) ومدى ترابطهم وتصديهم للاشاعات والاخبار المغلوطة والتي تم تداولها خلال الفترة الماضية راجين الله عز وجل أن يطيل بعمر جلالة السلطان وأن يجعله ذخرا لهذا الخليج 365 العزيز.

واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بالأغاني الوطنية والأهازيج الشعبية والقصائد الشعرية والدعوات الصادقة معبرين عن سعادتهم الكبيرة والعميقة.

حفظ الله عمان وشعبها وسلطانها وأدام عليها أيام الرخاء والازدهار.