أبناء السلطنة يعبرون عن عظيم فرحتهم وصدق مشاعرهم بالاطمئنان على صحة جلالة السلطان بمشاعر الفرح والسرور والشكر والثناء لله العلي القدير

أبناء عمان الأوفياء يؤكدون وحدتهم والتفافهم حول قيادتهم والمضي تحت قيادة جلالته لبناء مستقبل مشرق لعمان

التضرع إلى الله أن يتم على جلالته موفور الصحة والعافية والعمر المديد

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

بمشاعر الفرح والغبطة والسرور والحمد والشكر والثناء لله العلي القدير،استقبل المواطنون في كافة انحاء السلطنة امس البيان الصادر عن ديون البلاط السلطاني والذي اطمأنوا من خلاله بأن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يتابع برنامج العلاج المقرر وأنه ـ حفظه الله ورعاه ـ في حال مستقر ولله الحمد والشكر .

وابتهج المواطنون في كافة ربوع البلاد بهذا النبأ الذي أعاد إلى النفوس الطمأنينة، وبشرهم بأن القائد المظفر ـ ايده الله ـ بخير ولله الحمد والمنة مرددين الدعاء بأن يمن على جلالته بمزيد من التحسن وصولا الى الشفاء المأمول وأنه ـ جل في علاه ولي ذلك والقادر عليه.

وثمن المواطنون البيان الذي تضمن توجيه حضرة صاحب الجلالة السُلطان المعظم – أعزه الله – شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الخليج 365 العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، مؤكدين حرصهم العميق على التوحد خلف قائدهم ، والمضي بالمسيرة العمانية نحو مستقبل مشرق تحت قيادة جلالته ـ أبقاه الله ـ .

وأعرب المواطنون عن صدق مشاعرهم النبيلة تجاه قائد النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عبر توجههم بالدعاء لله سبحانه بأن يمن على جلالته بموفور الصحة والعافية وأن يطيل في عمره ويجعله ذخرا للبلاد .

واستبشر ابناء عمان الاوفياء بالخبر الذي تلقوه وهم يودعون عاما جديدا ويستقبلون عاما ميلاديا جديدا ، حيث تناقل أبناء السلطنة فيما بينهم هذا النبأ الذي اثلج صدورهم وادخل البهجة في القلوب واعاد الى الوجوه ابتسامتها، حيث امتزجت تعابير الفرح على محيا كل أبناء السلطنة وتبادلوا فيما بينهم التهاني والتبريكات مطمئنين على صحة قائدهم وباني نهضتهم وملهم طموحهم ومجدد آمالهم .

وما ان تم بث البيان على تلفزيون سلطنة عمان ضمن اخبار الخامسة، وبثت وكالة الانباء العمانية ايضا البيان، حتى تناقلته كافة وسائل الاعلام وتناقله ابناء عمان صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونسائهم، معبرين عن فرحتهم وسرورهم بهذه الانباء السارة التي حملها لهم البيان الذي كان بمثابة انبلاج لنور بعد انتظار، حيث عانقت الافراح هامات ابناء عمان وتجلت مشاعر الفرح والسرور على الجميع .

واختلطت مشاعر الفرح وتنوعت طرق التعبير عما يشعرون به من فرحة غامرة عاشتها البلاد امس من اقصاها الى اقصاها، ولكنهم جميعا ـ ابناء عمان الاوفياء ـ اجتمعوا على صدق مشاعرهم وفرحتهم بهذا النبأ الذي كان لهم بمثابة البلسم الذي انتظروه.

ومع استقبال ابناء عمان للبيان وتعبيرهم عن المشاعر الصادقة تجاه القائد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ جدد ابناء الخليج 365 الاوفياء العهد والولاء للقائد المعظم، بأن يمضوا خلف قيادته الحكيمة صفا واحدا لا تفرقهم اي نوائب، معاهدين جلالته ـ ايده الله ـ بان يكونوا دائما ملتفين حول قيادتهم، واضعين عمان وامنها وامانها ومصلحتها نصب اعينهم وفي قلوبهم .

كما عاهد ابناء عمان الاوفياء القائد المعظم ـ بان يحافظوا على منجزات الخليج 365 ومكتسباته، مؤكدين على المضي قدما نحوا العمل على رفعة الخليج 365 والحفاظ على منجزاته ومقدراته.

واكد المواطنون على ان عمان في عهد جلالته ـ ابقاه الله ـ عانقت المجد وتحققت فيها المنجزات العظمية التي عمل على إنجازها وتحقيقها جلالته طوال عمر المسيرة العمانية التي بدات منذ عام 1970م وهي لا تزال تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مزيد من التقدم والرخاء والثبات لهذا الخليج 365 العزيز وابنائه الاوفياء .

واكد المواطنون على ان كل ما تحقق لعمان بفضل الله سبحانه وتعالى و العزيمة الصادقة لجلالة القائد المفدى ـ ابقاه الله ـ ستكون دائما محروسة بعيون ابناء عمان الاوفياء الذين تربوا على نهج جلالته السامي الداعي دائما الى حب الخليج 365 والدفاع عنه وعن مصالحه ومنجزاته ومقدراته.

وكان ابناء عمان الاوفياء ومنذ ان عاد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من مملكة بلجيكا بعد رحلة أجرى خلالها بعض الفحوصات الطبية والعلاجية، يتضرعون لله العلي القدير بأن يمن على مقام جلالته السامي موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وان يبشرهم بنبأ يطمئنهم عن صحة القائد المفدى ـ ابقاه الله ـ ولله الحمد والمنة كان لتلك الدعوات التي تضرع فيها ابناء عمان من الجنوب الى الشمال وفي الشرق والغرب الاستجابة من الله العلي القدير بأن زف اليهم نبأ سارا أسعدهم وجعلهم يسجدون لله شكرا ومنة، على نعمة الصحة على جلالته ـ ايده الله ـ .

وإذ يستقبل أبناء عمان الاوفياء هذه الانباء المبهجة والسارة، فانهم يشكرون الله العلي القدير على فضله ومنته بان حفظ لهم جلالة السلطان المعظم ـ ابقاه الله ـ داعين المولى عز وجل بان يكمل افراحهم وبهجتهم بان يتمم على جلالته موفور الصحة والعافية والعمر المديد، اللهم آمين.