استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة والعراق وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

مسقط ـ العمانية: عقدت السلطنة وجمهورية العراق الشقيقة أمس بوزارة الخارجية جلسة المشاورات السياسية.

ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، فيما ترأس الجانب العراقي سعادة الدكتور عبدالكريم هاشم الوكيل الأقدم بوزارة الخارجية العراقية.

استعرض الجانبان خلال الجلسة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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