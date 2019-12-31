تخريج دفعة جديدة من الجنود المستجدين بالجيش السلطاني العماني

في المحليات 1 يناير,2020 نسخة للطباعة

احتفل الجيش السلطاني العماني صباح أمس بتخريج دفعة جديدة من الجنود المستجدين على ميدان كتيبة تدريب قوات السلطان المسلحة.

رعى الفعالية اللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.

وقد بدأت فعاليات الاحتفال بالتحية العسكرية لراعي المناسبة الذي قام بتفتيش الصف الأمامي من طابور الخريجين، بعدها قدم الخريجون عرضاً عسكرياً بالمسير البطيء بمصاحبة فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني.

ثم قام اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات راعي المناسبة بتسليم الجوائز التقديرية للحاصلين على المراكز الأولى، حيث جاء في المركز الأول في مسابقة المهارة الميدانية والتعبئة الجندي المستجد ليث بن خميس السريري، وحصل الجندي المستجد يونس بن سعيد الهنائي على المركز الأول في مسابقة المشاة العسكرية، فيما حقق الجندي المستجد خالد بن علي الجساسي المركز الأول في مسابقة الرماية واستخدام الأسلحة، وحصل الجندي المستجد خالد بن راشد السرحي على المركز الأول في مسابقة اللياقة البدنية، أما على مستوى المستجدات فقد حصلت الجندي المستجد أنفال بنت خليفة البلوشية على المركز الأول على المستوى العام للدورة، ونالت الجندي المستجد ملاك بنت قاسم الحمادية المركز الأول في مسابقة المشاة العسكرية، بينما جاءت الجندي المستجد عنود بنت سبيل البلوشية في المركز الأول في مسابقة الرماية واستخدام الأسلحة، وحصلت الجندي مستجد وصال بنت خلفان المعشرية على المركز الأول في مسابقة اللياقة البدنية.

وفي الختام ردد الخريجون نشيد الجيش السلطاني العماني، وأدوا قسم الولاء وهتفوا ثلاثاً بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ حفظه الله ورعاه ـ ثم عزفت فرقة موسيقى الجيش السلطاني العماني سلام الشرف، بعدها تقدم قائد الطابور مستأذناً راعي المناسبة بالانصراف من أرض الميدان، حيث مرَّ طابور الخريجين من أمام المنصة بالمسير العادي، وقدمت الفرقة الموسيقية معزوفات ومقطوعات موسيقية وعسكرية متنوعة.

حضر المناسبة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولاية بوشر، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة، وشؤون البلاط السلطاني، وضباط وضباط صف وأفراد الجيش السلطاني العماني، وعدد من أولياء أمور الخريجين.