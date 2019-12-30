شرطة عمان السلطانية تفتتح المبنى الجديد ومبنى الخدمات لمركز شرطة محوت

في المحليات 31 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية افتتحت شرطة عمان السلطانية صباح أمس المبنى الجديد لمركز شرطة محوت ومبنى الخدمات بالولاية في محافظة الوسطى.

رعى الافتتاح سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى وبحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية وعدد من أصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية ومسؤولي الدوائر الحكومية والمشايخ والمواطنين بالمحافظة.

مراسم الافتتاح بدأت بالاستعراض العسكري، ثم أدى طابور العرض التحية العسكرية، ومن ثم المرور من أمام المنصة الرئيسية، وردد المشاركون في طابور الاستعراض العسكري نشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق)، ونداء التأييد، واُختتم العرض بمغادرة الطابور ميدان الاستعراض، بعدها قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية معزوفات موسيقية.

ثم قام سعادة الشيخ محافظ الوسطى راعي المناسبة يرافقه اللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ايذانا بالتدشين الرسمـي لمبنى المركز ثم تجولوا والحضور في اقسام المركز الذي يضم قسماً للتحريات والتحقيقات الجنائية وقسم الحوادث ومكاتب ادارية وغرفة للعمليات وقاعات متعددة الأغراض واستمعوا خلالها الى شرحٍ وافٍ عن المهام التي يؤديها المركز.

والى جانب الخدمات الأمنية التي يطلع بها مركز شرطة محوت تقدم شرطة عمان السلطانية خدماتها الشرطية للمواطنين والمقيمين في مجال الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور والفحص الفني للمركبات.

وفي مجال الرعاية الاجتماعية يضم المركز عدداً من المباني السكنية مجهزة بجميع الخدمات للضباط والأفراد.

وقد روعي في تصميم المركز توفير بيئة ملائمة لأداء المهام الأمنية وسرعة انجاز معاملات المراجعين، كما تم اعداد الكادر البشري للمركز اعدادا مهنيا وفق متطلبات العمل وبما يعكس اهتمام القيادة العامة للشرطة للارتقاء بالخدمات الشرطية المقدمة الجمهور.

وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى: لا شك أن هذا الصرح الشرطي الهام سيقدم خدمات جليلة لأبناء ولاية محوت بشكل خاص وابناء السلطنة والمقيمين على أرضها الطيبة بشكل عام، حيث أن هذا المركز ومبنى الخدمات وما شاهدناه من تجهيزات عالية سيوفر على المراجعين فرصة انهاء كل المعاملات بسهولة ويسر.

وأعرب سعادة سليم بن علي الحكماني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية محوت بقوله: الحمد لله رب العالمين على توفر كافة الخدمات الشرطية في الولاية ويرجع الفضل إلى شرطة عمان السلطانية التي سعت إلى راحة المواطنين والمقيمين بافتتاح مركز شرطة محوت ومبنى الخدمات.

وشكرت شيخة بنت ناصر الحكمانية شرطة عمان السلطانية على الجهود المبذولة في جميع الجوانب، حيث أصبحت كافة الخدمات الشرطية متوفرة في الولاية واختزلت على المواطنين الجهد والوقت.