(تربوية الشورى) تناقش خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الحالي وتستعرض رد وزارة (التربية) حول الحافلات المدرسية

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس خطة عملها وبرنامجها التنفيذي لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023)م، والتي من المتوقع أن تعرض خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث (2019 ـ 2020)م لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020)م من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023)م برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح برنامج البيانات الوزارية واستضافات عدد من المعنيين وذلك في إطار اختصاصات اللجنة والتي ستنفذ خلال أدوار الانعقاد السنوية الأربعة من الفترة التاسعة.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة بعض الرسائل المحالة إليها من مكتب المجلس حول عدة موضوعات، منها: مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي والمحالة من البرلمان العربي والتي تم إعدادها في نسختها المبدئية.

إلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة رد وزارة التربية والتعليم حول تقرير اللجنة بشأن موضوع نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية، وفي هذا الشأن دارت نقاشات مستفيضة حول أسباب تكرار مسألة نسيان طلاب المدارس في الحافلات المدرسية واقتراح عدد من الحلول لتفادي تلك المشكلات المرتبطة بالنقل المدرسي.

وقد أفاد رد الوزارة بأنه سيتم الأخذ بتوصيات اللجنة الواردة في التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، اطلعت اللجنة على بعض إحصاءات التعليم المدرسي الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والمحالة إلى اللجنة من مكتب المجلس.