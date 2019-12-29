وزير المكتب السلطاني يستقبل وزير الدفاع الياباني

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس معالي تارو كونو وزير الدفاع الياباني والوفد المرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف والوفد المرافق له.

من جانبه قدم معالي وزير الدفاع الياباني شكره وتقديره لمعاليه مؤكدا حرص بلاده لتعزيز أُطر التعاون القائم بين السلطنة واليابان الصديقة، كما تم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات الطيبة التي تربط البلدين، إلى جانب التطرق الى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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