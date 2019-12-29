خلال جلسة مباحثات رسمية بين البلدين

عُقدت بمقر وزارة الدفاع بمعسكر بيت الفلج صباح أمس جلسة مباحثات رسمية بين معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع ومعالي تارو كونو وزير الدفاع الياباني، الذي يزور السلطنة حالياً.

في بداية اللقاء رحب معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمعالي الضيف والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة بالسلطنة، من جانبه شكر معالي الضيف معالي السيد الوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبل به والوفد المرافق.

عقب ذلك تم استعراض العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع وتعزيزه، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، كما حضرها من الجانب الياباني سعادة سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الضيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحث مجالات التعاون وتبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور بين السلطنة واليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.