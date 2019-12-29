السلطنة تشارك في إجتماعي تراخيص أنظمة الموارد البشرية وشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بالرياض

شاركت السلطنة ـ ممثلة بوزارة الخدمة المدنية ـ في الاجتماع الثالث للجنة الفنية لشراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية والإجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالرياض، وذلك خلال الفترة من 25 الى 26 ديسمبر الجاري.

ويضم وفد السلطنة المشارك كلاً من: خلفان بن ناصر الوهيبي ـ مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية ،ونعمان بن محمد المنذري ـ مدير عام المعلومات والإحصاء، وعلي بن سالم المخيني ـ الخبير الإداري بمكتب وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية، منسق شؤون مجلس التعاون.

وتم خلال الإجتماعين مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن أهمها: مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في إجتماعهم السادس عشر حول توحيد عمليات التفاوض لشراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس (

HR Systems) الذي تضمن تشكيل فريق عمل متخصص من كافة أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لتوحيد عمليات مع شركة أوراكل وساب، وتكليف التنسيق مع اللجنة المختصة للحكومة الإلكترونية المشكلة من الدول الأعضاء في إطار الامانة العامة للإستفادة والمشاركة في التجربة المطبقة لديهم في التفاوض مع الشركات، وتعميم الامانة العامة بنتائج التفاوض ومسودة الاتفاقية للسعر التفضيلي على الدول الاعضاء للإطلاع وإبداء المرئيات قبل الشروع في توقيع الاتفاقية مع الشركات.

كما تم مناقشة قرارات المجلس الاعلى في دورته الأربعين وتوحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس HR System، والتحضير للبدء بترشيح المكرمين في حفل تكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية لعام 2020م، بالإضافة الى تقرير متابعة بشان الخطة الإستراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.