(حيا للمياه) تعكف على إنشاء وحدة معالجة أولية للمخلفات السائلة بمحطة الصرف الصحي بجعلان بني بوعلي

بسعة حوالي 100 متر مكعب/ يوميا

تعكف (حيا للمياه) حالياً على إنشاء وحدة معالجة أولية للمخلفات السائلة الناتجة من (أسواق الأسماك والمسالخ والمياه المختلطة بالزيوت الناتجة من مغاسل السيارات) بمحطة الصرف الصحي بولاية جعلان بني بوعلي بسعة حوالي 100 متر مكعب يومياً لهذا النوع من المخلفات.

هذا ما ذكره المهندس سعود بن ناصر الشيذاني ـ مدير أول التشغيل للمحافظات الإقليمية، كما سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 600 متر مكعب يومياً إلى 1200 متر مكعب يومياً.

وأضاف الشيذاني: إنه من المتوقع بأن يتم الإنتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من العام القادم، حيث أن المياه المعالجة من المحطة ستكون حسب المواصفات والمعايير المعتمدة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية ليتم استخدامها لأغراض التشجير بالمنطقة.

مؤكداً بأن (حيا للمياه) ومنذ تكليفها بتصميم وإدارة وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في المحافظات الإقليمية عدا ظفار، تمضي قدماً في تطوير مشاريعها في المحافظات الإقليمية وذلك بما يتواكب مع التنمية العمرانية التي تشهدها السلطنة.

وقال: إن من أولويات (حيا للمياه) حالياً العمل على تطوير وتوسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق التي تواجه تحديات كبيرة في معالجة مياه الصرف الصحي نظراً لعدم قدرة هذه المحطات على استيعاب مياه الصرف الصحي المتزايدة نتيجةً للتوسع العمراني بالمنطقة، وبعد اكتمال التوسعة في المحطة سوف يتم تغطية الطلب على المياه المعالجة في الولاية وزيادة مساحات التشجير والمسطحات الخضراء بالمنطقة.

مشيراً الى أنه بهدف تحسين وتجويد الخدمة فإن (حيا للمياه) تولي اهتماماً للتواصل مع العملاء والمستفيدين من منتجاتها وخدماتها سواءً عبر مركز الاتصال أو مركز خدمة العملاء بالمقر الرئيسي للشركة في حي العرفان، كما تتوفر نوافذ اتصال للشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي للشركة.