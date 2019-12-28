جامعة السلطان قابوس تختتم عام 2019م بصفحات مشرقة عن إنجازات عديدة في شتى الميادين

في المحليات 29 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

من خلال مجالات العلم والبحث وخدمة المجتمع والاستثمار

تُسدِل جامعة السلطان قابوس الستار على عام 2019 مسطرّة في كتاب صفحاته مشرقة عن إنجازات في شتى الميادين والمجالات سعى من أجل تحقيقها أبناء الجامعة من طلبة وأكاديميين وإداريين وفنيين، وعلى جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وقد بذلوا في سبيل ذلك الكثير من الجهد المتواصل.

* في المرتبة 379 عالمياً

لعل أبرز ما يمكن رصده خلال العام الذي يطوي صفحاته تحقيق الجامعة تقدماً ملحوظاً في التصنيف العالمي للجامعات، إذ هي الآن ضمن أفضل 400 جامعة عالمية في تصنيف (QS) وفي المرتبة 379 من بين 1047 جامعة على مستوى العالم، كما حصلت على المركز الثامن على مستوى الخليج 365 العربي من بين 130 جامعة عربية، إضافة إلى كونها من أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم في تصنيفي (التايمز وشنغهاي) الدوليين.

* 90 برنامجاً واتفاقية تعاون

قامت الجامعة خلال هذا العام بتوقيع 90 برنامجاً وإتفاقية تعاون، كما بلغ عدد الطلبة الدوليين 306 من 45 دولة حول العالم،

ووصل عدد المراكز البحثية في الجامعة 14 مركزاً بحثياً مع ستة كراسٍ بحثية، كذلك بلغ عدد الاقتباسات من الأرواق العلمية المنشورة (3234)، وبلغ عدد الأرواق العلمية المنشورة في قاعدة بيانات (Scopus) (993) ورقة علمية.

* 7 مشاريع استثمارية

من جهة أخرى تم تنفيذ 7 مشاريع استثمارية خلال 2019 منها مدرسة صرح الجامعة التي تم افتتاحها رسمياً، ومحطة وقود 30 بالإضافة إلى خدمات التصوير والطباعة .. وغيرها.

وشهد عام 2019 افتتاح مركز التعلم الذاتي ومختبر انترنت الأشياء، وأيضاً تدشين منصة (مووك) للتعلم الالكتروني وتدشين خدمات متخصصة لذوي الإعاقة إلى جانب منصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر.

* 93 دورة

وعلى صعيد خدمة المجتمع، فقد بلغ عدد الدورات التي نظمها مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر 93 دورة استفاد منها 4606 مشاركين، وبلغ عدد الجهات المستفيدة 136 جهة، كما بلغ عدد الأنشطة والفعاليات المجتمعية (32) فعالية، ووصل عدد المشاركين فيها (7177) فرداً.

* مستشفى الجامعة

بعد نجاحه في الارتقاء إلى المستوى البلاتيني مستشفى جامعة السلطان قابوس يتطلع خلال المرحلة القادمة للحصول على المستوى الماسي من قبل برنامج الاعتماد الدولي الكندي لمؤسسات الرعاية الصحية، كما يعكف المستشفى حالياً على إنهاء المشاريع الحالية وافتتاحها للبدء بتقديم الخدمة للمرضى وهي المركز الوطني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، ومبنى طب الطوارئ، ومبنى قسم الأشعة، ومبنى غرف العمليات، والتي من المؤكد أنها ستسهم في الرقي بالخدمة الصحية المقدمة ومساهمة كبيرة لمسيرة البحث العلمي في المستشفى.

واستطاع المستشفى بكل اقتدار المحافظة على جودة جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المقدمة، رغم الضائقة المالية ووجود تخفيض ملحوظ في الموازنة العامة للمستشفى خلال الثلاث السنوات المنصرمة.

* اعتماد أكاديمي والكثير من الجوائز

أما على مستوى كليات الجامعة فقد تحقق الكثير على عدة أصعدة ومستويات إذ حصلت كلية الاقتصاد والــعلوم السياسية على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجها من (المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة)، لتكون بذلك أول كلية حكومية في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد، وحصلت كلية الحقوق على الاعتماد الأكاديمي من المؤسسة الألمانية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي (FIBAA) لمدة خمس سنوات ابتداء من 26 يونيو 2019م إلى نهاية ربيع 2024م، تم اعتماد برنامجي التاريخ والإعلام في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية من المؤسسة الألمانية (AQAS).

ونالت كلية الهندسة جائزة أفضل الجهات في تقديم التدريب للطلبة الدوليين ضمن فئة (15 عامًا) على مستوى السلطنة فئة 15 سنة، وذلك خلال المؤتمر السنوي لمنظمة آيست ـ IAESTE في قبرص.

ومُنح الدكتور ناصر بن سعيد الجهوري، من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، لقب (الزمالة الفخرية) من جامعة (دَرَم) البريطانية نظير إسهاماته العلمية والخدمية في علم الآثار، كما تم اختياره خبيرًا في (الايكموس) المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية التابع لمنظمة اليونسكو، وخبيرًا للتراث وممثلًا للسلطنة في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، وحصل الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد البلوشي عميد كلية التربية على جائزة العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية من قبل مؤسسة عبدالحميد شومان وذلك عن موضوع (استراتيجيات تطوير واقع التعليم في الخليج 365 العربي)، وحقق الدكتور كاشف زايد، من كلية التربية، المركز الثاني في (فئة الأكاديميين) بجائزة (الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي) من مؤسسة الفيصل بلا حدود في دولة قطر، ونال الدكتور ماجد بن سالم الرقيشي، من كلية العلوم، جائزة أفضل بحث علمي ضمن المؤتمر الدولي العاشر في علوم وتكنولوجيا النانو الذي أقيم في ماليزيا؛ وذلك عن بحثه (طابوق لا يتبلل)، الذي يعرض فكرة صناعة طوب به خاصية عدم التبلل بالمياه؛ وذلك بهدف ضمان استدامة البناء وتقليل تأثير الرطوبة لفترة أطول، وحازت الدكتورة لمياء بنت عدنان الحاج، من كلية العلوم، على جائزة المرأة المجيدة في عمان لعام ٢٠١٩م في مجال الابتكار والتقنيات؛ وذلك عن أبحاثها في مجال إنتاج الوقود الحيوي، ومنشوراتها العلمية، كما حصلت على جائزة (لوريال اليونسكو للمرأة في العلوم ـ زمالة الشرق الأوسط)، وحصل الدكتور إسماعيل بن محمد البلوشي، من كلية العلوم الزراعية والبحرية، على اعتماد (المنظمة الزراعية والبحرية العالمية لسلامة الغذاء) كمدرب وممثل لها على مستوى الأفراد، وحصل الدكتور محمد بن مانع بيت سويلم، أستاذ مشارك بقسم هندسة الكهرباء والحاسب الآلي بكلية الهندسة، على جائزة الأكاديمي المتميز في تخصص هندسة الكهرباء، وذلك من مؤسسة فينوس الدولية.، ونالت الأستاذة أمل بنت سالم الإسماعيلية، من قسم التربية الفنية بكلية التربية، جائزة إنيجويت (Enjoia’t) الإسبانية في دورتها الخامسة والعشرين للعام 2019م، وذلك من بين 200 مشاركٍ من دول مختلفة، وقد تم اختيار عملها (قلادة صقلة) ليكون أحد ثلاثة أعمال فائزة ضمن هذه الجائزة.

ولعل فوز رواية (سيدات القمر) للروائية العمانية الدكتورة جوخة بنت محمد الحارثية أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية والتي نقلتها مارلين بوث إلى الإنجليزية بجائزة مان بوكر الدولية 2019 في بريطانيا، هو أحد أهم الإنجازات التي حققها أحد أكاديمي الجامعة نظرا لأهمية هذه الجائزة العالمية التي تأتي ثانيا بعد جائزة نوبلش.

* طلبة الجامعة في المقدمة

وفي الإطار الطلابي حقق أبناء الجامعة من مختلف كلياتها من مراحل البكالوريوس والدراسات العليا عدة إنجازات إذ مُنحت طالبة الدكتوراه إلهام أحمد قاسمي من كلية العلوم الزراعية والبحرية، الجائزة الأولى لأفضل أطروحة دكتوراه في مجال العلوم الزراعية من اتحاد الجامعات العربية، وذلك عن أطروحتها حول (الفطريات النافعة التي تساعد النباتات على النمو تحت ظروف قاسية ومقاومة الأمراض النباتية المختلفة)، وحصلت طالبة الماجستير رحمة بنت صالح العريمية ومشرفها الدكتور محمود محمد إمام، من قسم علم النفس بكلية التربية، على المركز الأول في (فئة طلاب الدراسات في جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني لعام 2019م، للبحث التربوي من مؤسسة الفيصل بلا حدود في دولة قطر)، كما حصلت الطالبتان: أصيلة الشملية وإسراء أبو شرخ، من كلية الهندسة، على المركز الثاني في مسابقة الـبحوث في (المؤتمر الدولي الثامن للهندسة الصناعية وإدارة العمليات) في تايلاند.

ونجح طلبة قسم العلوم البحرية والسمكية بكلية العلوم الزراعية والبحرية في تجرِبة استزراع سمك جراد البحر الأزرق وتفقيسه، وهو يعد أكثر أنواع أسماك الزينة شهرةً في المياه العذبة نظرًا للونه وجماليته، وفاز فريق من كلية العلوم بالمركز الأول على مـستـوى الشرق الأوسط في مسابقة البرميل الملكي (IBA) التي تنظمها المنظمة الأميركية (AAPG)، كما حصد فريق من كلية الهندسة المراكز الأولى في النسخة الحادية عشرة من مسابقة دبي للجسور الخشبية لعام 2019م، وفاز فريق من كلية الحقوق بالمركز الأول في مسابقة المحكمة الصورية العمانية على مستوى كليات القانون في مؤسسات التعليم العالي في السلطنة، وفاز فريق من الكلية أيضًا بالمركز الثاني في مسابقة (جيسوب للمحكمة الصورية الودية) في مجال القانون الدولي بالكويت، كذلك فاز فريق شـركة (نوى) الطلابية بجائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الخليج 365 العربي في مسابقة إنجاز العرب التي أُقيمت في دولة الكويت، وبالمركزين الثاني والثالث في مسابقة شركتي (عمانتل) و(إريكسون) لتطبيقات تقنية الجيل الخامس عن مشروعي (تقليل الازدحام المروري) و(نظام ذكي لتفريغ حاويات القمامة)، وفاز منتخب طلاب الجامعة لكرة القدم بالميدالية الذهبية في البطولة الخليجية الثامنة لمؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون التي أقيمت بالكويت.

وحصد طلبة الجامعة المراكز الثلاثة الأولى في (مسابقة المشاريع) ضمن البرنامـج التدريبي (نقطة انطلاقة) الذي تُنظمه شركة الاتصالات (Ooredoo)، إذ فاز بالمركز الأول: مشروع (نَقْلَة)، وبالمركزِ الثاني: مشروع (مَعَك)، وبالمركزِ الثالث: مشروع (خِدْمَة)، وكان شهر ديسمبر موعدا لجوائز جديدة إذ حققت البوابة الإخبارية أنوار جائزة أفضل الصحف الإلكترونية مناصفة مع موقع جريدة الشبيبة الإلكتروني وذلك ضمن جوائز الإجادة الإعلامية 2019 التي نظمتها وزارة الإعلام، كما حقق حساب المكتبة الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي جائزة أفضل الحسابات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي وحصلت صحيفة أناس الإلكترونية لطلبة قسم الإعلام على جائزة أفضل الصحف الإلكترونية لطلبة التعليم العالي إضافة لتكريمهم كأفضل المبادرات الشبابية في أنسنة الإعلام.

من جهة أخرى حصلت الخريجة شيخة بنت حميد الخمبشية على أفضل رسالة ماجستير في قسم الإعلام.