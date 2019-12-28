التوقّع على اتفاقية إنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية

في المحليات 29 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) مع وزارة الصحة إتفاقية لإنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتوجيه وتقديم الخدمات الصحية ضمن الخطط الوطنية للتنمية بما فيها المشروعات الإنمائية والبرامج الصحية .. وغيرها ومتابعة تنفيذها وتقديمها، حيث يقدم المركز خدماته للمستثمرين المتواجدين داخل المدينة الصناعية وخارجها.

وقّع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، ومن جانب المؤسسة هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ(مدائن).

وقال سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي ـ وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط: إنه من منطلق التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتوجيه وتقديم الخدمات الصحية في إطار الخطط الوطنية للتنمية بما فيها المشروعات الإنمائية والبرامج الصحية، وفي إطار التعاون المستمر والمثمر لما فيه المصلحة العامة بين وزارة الصحة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز فحص اللياقة الطبية بمدينة سمائل الصناعية، حيث يأتي هذا التوقيع ضمن حرص وزارة الصحة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، وتحسباً لانتشار أي مرض معدِ قد يصاحب فئة العمالة الوافدة، المقيمين أو التي يتم استقدامها إلى أرض السلطنة.

وأضاف الهنائي: بإنشاء هذا المركز بمدينة سمائل الصناعية بتمويل كامل من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) سيكون إضافة جديدة وهامة للمنظومة الصحية وبالأخص مراكز فحص اللياقة الطبية المنتشرة في السلطنة، وسيساهم بعد إنشائه وتشغيله في تخفيف الضغط على مراكز اللياقة الطبية الأخرى، والتسهيل على المراجعين لهذا المركز من تكبد عناء الذهاب إلى مسافات طويلة كما هو متبع حالياً، مشيراً الهنائي في الوقت ذاته إلى المردود الإيجابي لبرنامج فحص الوافدين الذي بدأت وزارة الصحة في تنفيذه أواخر عام 1991م ودوره الهام في الحد من انتشار الأمراض المعدية عن طريق العمالة الوافدة القادمة للبلاد، وتوفير بيئة عمل صحية سليمة للمواطنين والمقيمين.

من جانبه أشار هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) الى أن إنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية يأتي كنتاجٍ للتعاون بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) ووزارة الصحة في ظل الجهود الحثيثة لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات داخل المدينة الصناعية للمستثمرين وأصحاب الأعمال بصورة خاصة وسكان الولاية بصورة عامة.

مشيراً إلى أنه بجانب هذا المشروع، تعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) في الفترة الحالية على تنفيذ واستكمال مجموعة من المشاريع ذات القيمة المضافة في مدينة سمائل الصناعية مثل مشروع البنى الأساسية للمدينة الذي سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالي، وكذلك مشروع المبنى الإداري والتسهيلات بمدينة سمائل الصناعية، والذي يتوقع استلامه في الربع الأخير من العام المقبل 2020، بالإضافة إلى وجود مشروع مركز الدفاع المدني داخل المدينة الصناعية، والذي يعد من المشاريع التي يجري التباحث فيها مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، ومن المخطط له أن يقوم بخدمة المدينة الصناعية بشكل خاص والولاية بشكل عام نظير الخدمات التي سوف يقدمها كالإطفاء والإسعاف والبحث والإنقاذ، كما توفر المدينة الصناعية مشاريع صغيرة أخرى مثل: المقاهي والمطاعم ومراكز تدريب العاملين وأيضاً توفير محطة نقل الديزل حفاظاً على سلامة البيئة والمياه الجوفية.

يذكر أن إنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية يأتي استكمالاً للدور الذي تقوم به وزارة الصحة لإنشاء مراكز متخصصة لفحص اللياقة الطبية للوافدين في مختلف محافظات السلطنة، حيث بلغ عدد المراكز هذا العام 22 مركزاً متوزعاً على جميع المحافظات، كما تقوم وزارة الصحة باعتماد عدد من المؤسسات الصحية الخاصة لتساند هذه المنظومة بشكل جزئي لتحقيق أهداف البرنامج ليتماشى مع أحدث المعايير التشخيصية في هذا المجال، وتقوم المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض ممثلة بدائرة الصحة البيئية والصحة المهنية بالإشراف الفني على متابعة سير عمل تلك المراكز، كما تحرص الوزارة بوضع إجراءات الكشف الطبي للوافدين كإحدى الإجراءات الأساسية للحصول على الإقامة مقرونة بإجراءات شرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة. وقد حقق البرنامج نتائج جيدة خلال الأعوام الماضية، فبين عامي 2015 إلى 2018 تم فحص عدد 3870365 وافداً أتوا إلى السلطنة بغرض الإقامة، من خلاله تم تشخيص عدد 11210 وافدين مصاب بإحدى الأمراض المعدية التي بدورها لا تؤهلهم للحصول على إقامة بغرض العمل في السلطنة، وساهم في الحد من انتشار الأمراض المعدية التي كانت بالإمكان أن تتفشى بين أفراد المجتمع.