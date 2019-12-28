المبنى الجديد ومـبنى الخـدمات لمركز شرطة محوت يفتتح غدا

تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية تفتتح شرطة عمان السلطانية صباح غد (الأثنين) المبنى الجديد لمركز شرطة محوت ومبنى خدمات الشرطة بالولاية في محافظة الوسطى.

وسيرعى الحفل سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى، وبحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية والمشايخ والرشداء والمواطنين.

الجدير بالذكر أن مركز شرطة محوت الجديد سوف يقدم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية في مجالات الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور للمواطنين والمقيمين، والذي سيعمل على سرعة وتسهيل إنجاز المعاملات وتقريبها لهم.

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