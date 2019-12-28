وادي بني خالد .. مقصد محبي الجمال وسحر المكان

تناغم مياه الوادي مع جمال صخور الجبال والأشجار

زارته ـ سميحة الحوسنية:

تتناغم مفردات الطبيعة في وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية لترسم لوحة فنية تتميز بالجمال لترتدي حلة قشيبة وبساط أخضر يعزف على أوتارها وخرير الماء عبر الجداول التي تنساب لتطرز حسنها .. فتشدو الطيور ليشاهدها الزائر وهي تغرد في الاشجار وتحلق في سماء سحر المكان.

ومن هنا فتذهب بكم (الخليج 365) إلى هذا الوادي لتضعكم أمام المشهد الجميل الذي يضمه بين ضفتيه، حيث تناغم مياه الوادي مع جمال صخور الجبال والأشجار المحيطة.

حيث يستقطب هذا الوادي آلاف السياح على مدار السنة من داخل وخارج السلطنة، خاصة عقب هطول الأمطار يجده البعض وجهة سياحية مفضلة لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء فطبيعته الخلابة وتضاريسه كانت ومازالت مقصد الكثيرين من محبي الطبيعة والاستمتاع بجمالها وبالرغم من حرارة الطقس إلا أن الوادي يحتضن زواره ويجذبك منظر الأشجار الوارفة الظلال والنخيل الباسقات في شموخ الوادي وعراقته وجريانه وصفاءه كفضة تعكسها الشمس على صفحات الماء والسواقي التي تنتظم صورة أبدع الخالق في رسمها.

إن في وادي بني خالد يجد الزوار متعة حقيقية في ممارسة السباحة والاستمتاع بالمناظر الخلابة من خلال الجلوس تحت المظلات المتوفرة في الوادي ومشاهدة سحر الطبيعة وتناول الطعام في أجواء عائلية مرحة، كما يقوم زوار الوادي بالتقاط الصور التذكارية المختلفة في عدة أماكن تجسيداً لتلك اللوحة المترفة بجماليات الطبيعة.