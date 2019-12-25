السلطنة تشارك في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي

شاركت السلطنة في الدورة السابعة عشر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الخليج 365 العربي تحت شعار:(الذكاء الاصطناعي والتحديات) والذي أقيم بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 23 الى 25 ديسمبر الجاري.

وقد مثّل السلطنة في هذا الاجتماع وفد من وزارة التعليم العالي يترأسه سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، وضم الوفد كلٌّ من: لارا غسان عبيدات المديرة العامة للبعثات وخليفة بن ناصر الوهيبي مدير دائرة المجالس واللجان ومنى بنت موسى الزدجالية الملحق الثقافي لسفارة السلطنة بالقاهرة.

وقد تضمنت فعاليات المؤتمر ندوات ومحاضرات وحلقات عمل وحلقات نقاشية للخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العربية.

حيث ناقش المؤتمر عدة محاور أبرزها الذكاء الصناعي التحديات والرهانات، وسياسات البحث العلمي وأخلاقيات الذكاء الصناعي في إطار الثورة الصناعية الرابعة، كما تم اعتماد وثيقة تصنيف الجامعات العربية ووثيقة الإطار العام للبحث العلمي العربي في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وعلى هامش الاجتماع التقى سعادة وكيل وزارة التعليم العالي والوفد المرافق له بعدد من المسؤولين ورؤساء الجامعات وممثلي بعض المنظمات.

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