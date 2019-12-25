وزير الزراعة والثروة السمكية يكرّم الفائزين الأوائل في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم (التاسعة والعشرين) بتكليف من جلالته

في المحليات 26 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

مساعد المفتي العام للسلطنة: ما أجمل أن نجد في مجتمعنا مواكب النور تتوالى عاما بعد عام تزداد ألقا وتنافسا على حفظ كتاب الله

تغطية ـ علي بن صالح السليمي: تصوير ـ إبراهيم بن اسماعيل الشكيلي:

بتكليفٍ من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رعى صباح أمس معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية احتفالاً بتكريم الفائزين الاوائل في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها (التاسعة والعشرين) في جميع المستويات الستة المحددة للمسابقة والتي ينظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وذلك بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر.

تضمن برنامج الحفل عدداً من الفقرات، بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها هشام بن عوض مقيبل ـ أحد الفائزين في المسابقة، بعدها ألقى سعادة حبيب بن محمد الريامي ـ الأمين العام للمركز رحب براعي المناسبة والحضور المشاركين وقال: يطيب لي باسم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أن أرحب بكم في هذه الدورة التاسعة والعشرين من مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم التي هي واحدة من دلائل جميع الصنايع لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه، مشيراً الى أن هذه المسابقة التي انطلقت قبل تسعة وعشرين عاماً في مراكز محدودة ثم استمرت في النمو كمّاً ونوعاً، فكمّاً من حيث عدد المراكز المنتشرة في مختلف أرجاء السلطنة، ونوعاً من حيث الشرائح التي يسمح لها ان تتقدم بالمشاركة في التنافس، الى ان وصلنا في الثلاث والأربع الأخيرة أن استطعنا وبالتنسيق مع حهات شرطة عمان السلطانية وبعض الأجهزة العسكرية الأخرى لإشارك شرائح مختلفة وأيضاً إشراك عدد من نزلاء السجن المركزي الذين لا شك حققوا مراكز متقدمة في هذه المسابقة والذي يعد ذلك بدوره تقدماً آخر في مدخلات هذه المسابقة والسير بها الى مرابع أرحب بعون الله وتوفيقه، ناهيك عن انتشار عدد من المراكز في أغلب بل في جميع محافظات السلطنة ونتطلع في العام القادم بأن تكون هناك إضاءة أخرى لعدد آخر من المراكز والتي نأمل ذلك لمشاركة شرائح من أبناء المجتمع والتي قد يصعب عليهم في مواقع معينة الوصول اليها في مراكز المسابقة الحالية.

بعد ذلك قدم عرض مرئي تناول لقاءات مع بعض المشاركين في عدد من مراكز المسابقة بالولايات وكيفية تلاوتهم وحفظهم لكتاب الله وتحفيز وتشجيع غيرهم في ذلك.

بعدها ألقى فضيلة الشيخ الدكتور/ كهلان بن نبهان الخروصي ـ مساعد المفتي العام للسلطنة كلمة خلال الحفل قال فيها: هنيئاً لهذه الكوكبة الطيبة المباركة التي حازت شرف حفظ كتاب الله عزوجل فأتاها ربها تبارك وتعالى حظاً من حمل ميراث الدين الخالد، آيات بينات في صدورهم تنتعش بها هذه الحياة كلها، فتسعد بمحاسنها ومعانيها ظلالها الوارفة وتستقيم معها حياة هذا الإنسان لأنها معالم هدى وأنوار حق وصور يقين، تحملوها لأن الله عزوجل حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبهم، فهنيئاً لهم وبارك الله تعالى لهم فيما آتاهم وجعلهم قدوة حسنة لغيرهم في هذا الخليج 365 المعطاء وأمكنهم من أداء حق هذه النعمة العظيمة.

وأضاف فضيلته قائلاً: ما أجمل أن نجد في مجتمعنا مواكب النور تتوالى عاماً بعد عام تزداد ألقاً وتنافساً ورغبة في أن تكون في مصاف الأمناء على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وما أسعد هذا المجتمع الذي ينجب أمثال هؤلاء الفتية من الرجال ولانساء ومن البنين والبنات، وما أعظم البشارة حينما نجد أن أُسراً من آباء وأمهات ومن مربين ومعلمين وأساتذة وقبل هؤلاء جميعاً من القراء المشايخ الحفظة المحفظين يصرفون أوقاتهم ويخدمون النفيس من جهودهم في سبيل مواصلة طريق الخير في حفظ كتاب الله، ونصيحتي للحائزين على شرف الفوز في هذه المسابقة أن يواصلوا الطريق وأن الحفظ أمانة لأنكم اورثتم نصيباً يحتم عليكم أداء هذه الأمانة بنشر الفضيلة وطمس الجهالة والرذيلة في إيقاظ النفوس وتزكية الأخلاق وأن تكونوا مشاعل هداية ونور في المجتمع وأن ينظر اليكم الناس فيرى هؤلاء الناس فس كل واحد منكم برهاناً جليلاً، ويرى أخلاق وسمت الاسلام وهدي القرآن لأنكم تؤدون أمانة القرآن، وثقوا تماماً بأن المجتمع يسعد بكم ويستبشر وأنه معكم في إتاحة الفرص وفتح المجالات وتذليل الصعاب وتهيئة السبل التي توصلكم الى هذه المقاصد الشريفة.

كما تم الاستماع الى نماذج لتلاوات من بعض القراء المشاركين في المسابقة.

وفي نهاية الحفل قام راعي المناسبة بتسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين الثلاثة الاوائل من كل مستوى من مستويات المسابقة السبعة، بالاضافة الى تكريم اللجنة الرئيسية المشرفة على المسابقة، والإداريين بمراكز المسابقة، والمحكمين في التصفيات الأولية والنهائية، وكذلك تم تكريم أسرة قرآنية وهي (أسرة هلال بن بدر البروانية) حيث شارك عدد من أفرادها في المسابقة، كما كرمت أكبر متسابقة وهي (أسماء بنت ثاني البكرية) من مركز سمائل، وأصغر متسابقة وهي (ضياء بنت حمدان العبرية) من مركز الحمراء، وتكريم عدد من ذوي الإعاقة، بالاضافة الى تكريم عدد من المراكز والمؤسسات الأهلية وعدد من الاعلاميين، كما تم تقديم هدية تذكارية لراعي المسابقة.