الشؤون البلدية بالعامرات تستعرض مستجدات سوق الأسماك وتعتمد خطة رصف الطرق لعام 2020

العامرات ـ من عبدالله الجرداني:

ناقشت لجنة الشؤون البلدية بولاية العامرات في اجتماعها العاشر لهذا العام موضوع تلوث المياه الجارية والجوفية في بعض المواقع بالولاية والتي تم رصدها وفحصها في وقت سابق وذلك في ظل التقارير الفنية الواردة من الجهات المختصة.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي العامرات.

وقد اعتمدت اللجنة في الاجتماع خطة رصف الطرق للعام القادم 2020م، حيث تأمل اللجنة بأن يتم تنفيذها على الشكل المطلوب تلبية لمطالب أهالي الولاية، وفي موضوع آخر استعرضت اللجنة آخر مستجدات موضوع السوق المركزي للخضراوات والفواكه والاسماك المقترح إنشائه في الولاية تحقيقاً لمطالبة المواطنين علماً بان وجود هذا السوق سوف ينعش الحركة التجارية والاقتصادية ويوفر فرص عمل لأبناء الولاية ويعتبر منفذ تسويق لأصحاب المزارع لبيع محاصيلهم الزراعية وكذلك ينعكس على أصحاب مهنة بيع اللحوم والأسماك، وسوف يساهم في الحد من ظاهرة البيع العشوائي على الطرقات العامة وفي الاحياء السكنية الغير حضارية.

كما ناقشت اللجنة الملاحظات والمطالبات التي تقدم بها مجموعة من أصحاب ومُلاّك المشاريع في منطقة العامرات الصناعية وعدداً من المقترحات والمطالبات الخدمية في الولاية.

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