المجلس البلدي بالبريمي يستعرض عددا من الموضيع بالمحافظة

البريمي ـ العمانية: عقد المجلس البلدي بمحافظة البريمي اجتماعاً له أمس.

ترأس الاجتماع سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي رئيس المجلس. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال من بينها استعراض محاضر وتقارير اللجان والردود الواردة واستضافة مختصين من إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بالمحافظة لمناقشة مقترح تخصيص أراضي زراعية.

كما استعراض المجلس المواضيع المحالة من لجنة الشؤون البلدية بولاية السنينة من بينها تخصيص بعض المواقع للأغراض السياحية، بالإضافة الى دراسة مخطط سكني بمنطقة واسط ومقترح إنشاء مجلس عام بمنطقة الخضراء بالبريمي.

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