الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يستقبل وزير الشؤون الخارجية الهندي

استقبل معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس معالي الدكتور إس.جيشانكر وزير الشؤون الخارجية الهندي الذي يزور السلطنة حالياً.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، وأشاد معاليه بمستوى العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وجهود السلطنة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

حضر المقابلة معالي محمد بن ناصر بن محمد الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع، وسعادة سفير جمهورية الهند المعين لدى السلطنة، والوفد المرافق للضيف.

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