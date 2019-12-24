السلطنة والهند تعقدان جلسة مباحثات رسمية

في المحليات 25 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

التوقيع على اتفاقية للتعاون بمجال النقل البحري

كتب ـ عبدالله الشريقي والعمانية:

عقدت أمس بوزارة الخارجية جلسة المباحثات الرسمية بين السلطنة وجمهورية الهند الصديقة.

وقد ترأس الجانب العماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما ترأس الجانب الهندي معالي الدكتور اس.جايشنكر وزير الشؤون الخارجية الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للسلطنة.

تم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والوفد المرافق لسعادة الضيف وسعادة السفير الهندي المعين لدى السلطنة.

وعلى هامش الجلسة وقعت السلطنة وجمهورية الهند في مبنى وزارة الخارجية أمس على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والتي تهدف إلى تطوير العلاقات البحرية بين الشركات والمؤسسات المعنية بالشحن، والنقل البحري، وتحفيز النمو في حركة الملاحة البحرية بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل تبادل وتدريب الموظفين والطلاب من مختلف المؤسسات البحرية مثل مؤسسات التعليم البحرية، إلى جانب تبادل المعلومات اللازمة لتسريع وتيسير تدفق السلع التجارية بين البلدين، وتشجيع التعاون بين الأساطيل التجارية.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار التعاون بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند الصديقة، وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما، وإرساء أسس التعاون في مجال النقل البحري والموانئ من أجل تطوير وتسهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بينهما وتحقيق تنمية مشتركة تخدم منافع البلدين الصديقين.

‌كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات النقل البحري، وبناء السفن وإصلاح السفن، وإعادة تدوير السفن، والتدريب البحري، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات البحرية بما في ذلك تطوير المحاكاة، ومرافق الموانئ والأنشطة البحرية ذات الصلة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير النقل البحري الدولي وتشجيعه وفقاً للتشريعات واللوائح المتعلقة بالموانئ، وذلك من أجل تفادي التأخير غير الضروري للسفن وتسريع وتبسيط قدر الإمكان للإجراءات الجمركية السارية في موانئها، والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية ووثائق الهوية للبحارة، والالتزام بحماية البيئة البحرية في الممرات البحرية التي تسلكها السفن التجارية بين البلدين.

وقع الإتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل للموانئ والشؤون البحرية، كما وقع نيابة عن حكومة جمهورية الهند سعادة مونو مهاوير سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة بحضور معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومعالي الدكتور اس.جايشنكر وزير الشؤون الخارجية الهندية وعدد من المسؤولين من الجانبين العماني والهندي.