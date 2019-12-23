السلطنة عضوا في لجنة المجلس الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية باليونسكو

حصلت السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية على عضوية لجنة المجلس الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية ـ موست ـ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ـ اليونسكو، ضمن أعمال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو والتي عقدت مؤخراً في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، وتمتّدُ عضوية السلطنة لأربع سنوات (2019 ـ 2023).

الجدير بالذكر أن لجنة المجلس الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية (MOST) تتألف من 35 دولة عضو في منظمة اليونسكو، تم انتخابها من قبل المؤتمر العام للمنظمة من بينها أربع دول عربية وهي: السلطنة والمملكة العربية السعودية، قطر، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتعمل لجنة المجلس مع الحكومات ومجتمعات العلوم الاجتماعية والإنسانية والمجتمعات المدنية بهدف تحسين الأوضاع الصحية، والوصول إلى أوضاع اجتماعية أفضل، كما تهدف إلى نقل نتائج الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية وبياناتها ذات الصلة إلى صنّاع القرار والمختصيين، ويُعدُّ برنامج التحولات الاجتماعية الوحيد في اليونسكو الأمم المتحدة المختص بمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة تغيرات الحياة اليومية عن طريق البحث في العلوم الاجتماعية وبلورة السياسات العامة المناسبة.

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