«قوانين الأراضي» طور البحث بمجلس الدولة

يعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي

الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة عدداً من البنود منها كلمة معالي الدكتور رئيس المجلس، ومناقشة مرئيات اللجان الدائمة بالمجلس بشأن التعديلات المقترحة على اختصاصاتها، وكذلك مناقشة المقترحات المقدمة من اللجان للموضوعات التي تنوي دراستها خلال دور الانعقاد الحالي. ويعتمد المجلس خلال الجلسة مقترحاً حول تعديل هيكله التنظيمي، كما يطلع على عدد من التقارير من بينها تقرير الأمانة العامة والتقرير الختامي لمشروع (ذاكرة المجلس).

وكانت اللجنة القانونية بمجلس الدولة قد ناقشت خلال اجتماعها أمس الإطار العام لاستكمال دراسة ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة، كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مقترحات ومذكرات بشأن دراسة ومراجعة بعض القوانين والتشريعات.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقدير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، علاوة على التصديق على محضر ذات الاجتماع.