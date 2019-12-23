جمعية الصحفيين العمانية تنظم حفلها السنوي وتكرم المجيدين من أعضائها

أكملت 15 عاما من النشاط والتميز

رئيس مجلس إدارة الجمعية: الاجتماع السنوي هو لقاء الأخوة والمحبة والصداقة ويؤكد من خلاله جموع الصحفيين والإعلاميين اعتزازهم بالانتماء إلى العمل الإعلامي

مسقط ـ الخليج 365:

نظمت جمعية الصحفيين العمانية مساء أمس حفلها السنوي، حيث أكملت الجمعية 15 عاماً من النشاط والتميز فيما يصب بمصلحة الاعلاميين منذ انشائها.

رعى الحفل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من الاعلاميين وأعضاء الجمعية، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

تضمن الاحتفال عدداً من الفقرات، حيث ألقى الدكتور محمد بن مبارك العريمي ـ رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية كلمة قال فيها: إن العمل الجاد الذي حققته وتحققه جمعية الصحفيين العمانية على أرض الواقع إنما يعود في المقام الأول بفضل الدعمِ السخيَّ والمتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لأبنائه الإعلاميين والصحفيين كي يتمكنوا من تأدية واجباتهم العملية بأكمل وجه، ولتتمكن الجمعية من القيام بدورها وواجبها خدمة لأعضائها ولتفعيل أنشطتها على كافة المستويات داخلياً وخارجياً.

مشيراً في كلمته الى أن هذا التوفيق في تجويد العمل المقدم من قبل الجمعية لأعضائها يعود إلى مساهمتكم الفعالة أعضاءُ الجمعيةِ في مختلف فعاليات، وإلى جهود وتفاني مجلس الإدارة الذي شرَّفتموه بانتخابكم له، وهو نجاح لمستم أعضاءُ جمعيةِ الحصفيين العمانية جوانبَ عديدةً له، خلال الفترة الماضي، كما أشاد به اتحاد الصحفيين العرب الذي وضع جمعية الصحفيين العمانية (جمعيتكم) في مقدمة نقابات وجمعيات الصحفيين في الخليج 365 العربي الكبير، وهي إشادةٌ نعتزّ بها ونقدّرها ايّما تقدير.

وقال العريمي: إن الاجتماعَ السنويَّ لجمعية الصحفيين العمانية، إنّما هو بمثابة لقاء تنتظرهُ أسرةُ الصحفيين والإعلاميين في السلطنة، كل عام فهو لقاءُ الأخوةِ والمحبةِ والصداقة، تؤكد من خلاله جموعُ الصحفيين والإعلاميين اعتزازهم بالانتماء إلى العملِ الإعلامي الذي تزداد أهميته ويزداد تأثيره في مختلف التطورات وعلى كافة المستويات، كما أنه لقاءٌ نجدَّد فيه معاً الالتزام بالأسسِ والمبادئ التي أشار اليها مولانا جلالةُ السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالنسبة للإعلام العماني وضرورة التزامه بالصدقِ والصراحةِ والشفافيةِ والوضوحِ والابتعادِ عن التضخيمِ والتهويل، وتقديم منجزات مسيرة النهضة العمانية وما تعيشه بلادنا الحبيبة من تقدم وازدهار بدون إبهار أو مبالغة، وأن يكونَ الإعلامُ العمانيُّ رسولَ سلامٍ ومودةٍ وصداقةٍ إلى الدول والشعوب الأخرى الشقيقة و الصديقة، وبما يترجم السياسات التي وضعها جلالته ـ أبقاه الله ـ في مختلف المجالات، ولعلَّكم تابعتم خلال العامين الماضيين، ما قامَ به مجلسُ إدارة الجمعيةِ من جهود عديدة وعلى الكثير من المستويات، من أبرزها العملُ على فتح قنوات تواصل مع المجتمعات الشقيقة والصديقة، ومن أهمها الملتقياتُ التي عقدت في كل من فرنسا والصين والمملكة المتحدة والملتقى الذي سيتمُّ تنظيمه في مركز السلطان قابوس الثقافي في واشنطن في الفترة القادمة، هذا إلى جانب دورات التدريب العديدة التي تم تنظيمها في عدد من أبرز المؤسساتِ الصحفيةِ والإعلاميةِ العربيةِ والعالمية.

بعد ذلك تم تقديم فيلم قصير استعرض فيه عن انجازات وأنشطة الجمعيه لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، كما شاركت الفرقة الفولاذية بموسيقى الحرس السلطاني العماني بتقديم مجموعات من المقطوعات الموسيقية، بعدها تم توقيع مذكرة تعاون بين جمعية الصحفيين العمانية والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، وتوقيع مذكرة تعاون ببن الجمعية ومكتب أحمد الجهوري للمحاماة.

وفي ختام الحفل قام راعي المناسبة بتكريم أعضاء الجمعية وعددهم ١١٠ أعضاء، كما تم إعلان أسماء الفائزين في المسابقة التي نظمتها الجمعية لأعضائها بمناسبة زيارتهم لولاية الدقم، حيث تضمنت المسابقة مجالات متعددة منها:(المقال والخبر والتغطية التليفزيونية والتصوير والتغطية في وسائل التواصل الاجتماعي)، وكذلك تكريم الصحفيين والاعلاميين المجيدين، وتم الاعلان عن الشخصية الاعلامية العمانية 2020 من قبل الجمعية العربية للصحافة والاعلام (ارابرس).

يذكر أن الحفل قد شهد معرضاً للصور استعرض ملامح وافرة من منجزات النهضة المباركة والتي تؤتي ثمارها عاماً بعد عام وبواقع ملموس يشهده الجميع، وقد كان المعرض من إنتاج الزملاء الاعلاميين المصورين من أعضاء الجمعية المنتسبين إلى عدد من المؤسسات الصحفية والاعلامية.